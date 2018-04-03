"Газпром" зарезервировал средства для выплаты штрафа "Нафтогазу"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. "Газпром" зарезервировал всю сумму штрафа по транзитному контракту с украинским "Нафтогазом". Это следует из опубликованного отчета компании.

В балансе "Газпрома" по статье "штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" указана сумма в размере 272,943 миллиарда рублей, или 4,74 миллиарда долларов (по курсу на конец 2017 года), величина которого почти полностью соответствует решению Стокгольмского арбитража.

Спор компаний касается условий контракта о транзите газа, заключенного восемь лет назад. 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение, согласно которому с момента подписания контракта "Нафтогаз" недополучил за транзит 4,63 миллиарда долларов. Помимо этого арбитры обязали "Газпром" до окончания действия контракта в 2019 году оплачивать "Нафтогазу" транзит из расчета 2,35 миллиарда долларов за 110 миллиардов кубических метров ежегодно.

Ранее арбитраж обязал украинскую сторону выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ. Таким образом, российская компания осталась должна "Нафтогазу Украины" около 2,6 миллиарда долларов.

"Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта российский концерн направил украинской компании официальное уведомление о начале процедуры расторжения сделки. В минувшую среду "Газпром" обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку газа.

В конце марта коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания уже в апреле может начать процесс взыскания долга с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража, но все еще надеется договориться о добровольной выплате долга.