Акции Tesla рухнули после смертельной аварии и шутки Маска

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Акции компании Tesla по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник потеряли 5,1 процента, снизившись до 252 доллара за штуку, об этом свидетельствуют данные NASDAQ.

Агентство MarketWatch отмечает, что потери происходят на фоне череды негативных для компании событий. Так, 23 марта Tesla Model X, двигаясь в режиме автопилота, попала в ДТП, в результате чего автомобиль сгорел, а водитель скончался от полученных травм. День спустя компания объявила об отзыве 123 тысяч седанов модели S из-за проблем с гидроусилителем руля.

Позднее международное агентство Moody's понизило рейтинг Tesla, подчеркнув недостаток ликвидности у автопроизводителя.

Глава компании Илон Маск 1 апреля в шутку заявил о полном банкротстве компании. "Несмотря на серьезные попытки выручить средства с продажи пасхальных яиц, мы с сожалением сообщаем, что Tesla целиком и полностью обанкротилась. Настолько, что вы не поверите", — написал миллиардер в Twitter.