Россельхознадзор может ограничить ввоз картофеля из Белоруссии

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Россельхознадзор может ограничить ввоз картофеля из Белоруссии, если обнаружит реэкспорт, сообщает российское ведомство в понедельник.

Специалисты Россельхознадзора 30 марта обнаружили поставленные в Россию 18 тонн картофеля у фитосанитарного контрольного пункта "Долосцы" в Псковской области. На части упаковок продукции сотрудники ведомства обнаружили маркировку, подтверждающую египетское происхождение картофеля. Россельхознадзор намерен вернуть груз в Белоруссию.

"В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля продовольственного происхождением республика Беларусь в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов", — говорится в сообщении.