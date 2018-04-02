Россия отзывает допуск таджикских авиакомпаний на ряд маршрутов

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Росавиция отзывает допуски на ряд маршрутов в российские города для таджикских авиакомпаний Tajik Air и Somon Air. Минтранс подтвердил эту информацию.

"С 5 апреля РФ отзывает ранее выданные разрешения Somon Air и Tajik Air на направления Новосибирск-Душанбе и Новосибирск-Худжанд, а также пять частот Tajik Air и четыре частоты Somon Air на маршруте Москва-Душанбе", — сказал собеседник агентства, близкий к министерству.

Росавиация пошла на такой шаг после того, как не получила официальной реакции таджикских коллег на предложение о проведении переговоров.

Ранее стало известно, что Таджикистан со 2 апреля отзывает разрешения на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов России у пяти авиакомпаний — "Уральских авиалиний", UTair, "Сибири", "Северного ветра" и "Глобуса".

Проблемы между авиационными властями двух стран начались в середине марта. Таджикская сторона отказала авиакомпании "Уральские авиалинии" в полетах из нескольких городов России, обвинив Москву в попытках нарушения паритета полетов.