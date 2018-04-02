"Газпром" в марте установил рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. "Газпром" в январе-марте 2018 года увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 54,4 миллиарда кубометров, при этом в марте компания установила абсолютный рекорд поставок газа в дальнее зарубежье за месяц — 19,6 миллиарда кубометров, говорится в сообщении "Газпрома".

"В период с 1 января по 31 марта 2018 года "Газпром" поставил в страны дальнего зарубежья 54,4 миллиарда кубометров газа. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирост составил 3,3 миллиарда кубометров или 6,6%", — говорится в сообщении.

"Газпром" установил абсолютный рекорд поставок газа в дальнее зарубежье за месяц — в марте 2018 года экспортировано 19,6 миллиарда кубометров. Следует отметить, что максимальный показатель месячного экспорта достигнут в весенний, а не в зимний период. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2017 года (19,1 миллиарда кубометров)", — отмечается также в сообщении.

По итогам первого квартала 2018 года значительный прирост показали, например, Германия — на 12,2%, Франция — на 11,1%, Австрия — на 83,5%, Нидерланды — на 127%, Финляндия — на 15,5%, Греция — на 36,4%.