Реализация проекта "Турецкий поток" идет по графику, сообщил Ушаков

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Реализация проекта газопровода "Турецкий поток" идет в соответствии с графиком, большинство разрешений получено, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Успешно идут работы по сооружению газопровода "Турецкий поток", получено большинство разрешений, необходимых для реализации проекта. Реализация идет в соответствии с утверждённым графиком", — сказал Ушаков.

Он напомнил, что газопровод будет состоять из двух ниток. Поставки по первой нитке будут осуществляться турецким потребителям, по второй — на границу Турции с ЕС.

Ввод в эксплуатацию обоих ниток планируется к 30 декабря 2019 года.