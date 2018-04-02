В Киеве увидели в "Северном потоке - 2" угрозу для "всей планеты"

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Лидер фракции "Народный фронт" в Верховной раде Украины Максим Бурбак заявил, что строительство газопровода "Северный поток — 2" несет угрозу в глобальном масштабе.

По его словам, внедрение газопровода "опасно и безответственно", поскольку может привести к "монополии" России на газовом рынке Европы.

"Последствия выполнения проекта "Nord Stream-2" выйдут далеко за пределы коммерции или внутренних дел стран ЕС и повлекут за собой экономическую и политическую дестабилизацию всей Европы, а значит и планеты в целом", — отметил Бурбак в ходе заседания согласительного совета.

Он также подчеркнул, что парламенту необходимо "донести до мира", какие последствия может повлечь за собой реализация проекта.

Ранее Германия выдала "Газпрому" последнее разрешение, необходимое для строительства "Северного потока — 2". В "Нафтогазе" назвали решение неприятным, но прогнозируемым, пообещав при этом "продолжить борьбу".

Проект предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".