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Экономика

Туров: международное бюро не политизировано в отношении заявки РФ на Expo

10:3431.03.2018
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПосетители в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО. Архивное фотоПосетители в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Международное бюро выставок не руководствуется политическими мотивами, рассматривая заявку России и других стран на проведение всемирной выставки World Expo и объективно ко всем конкурентам, заявил РИА Новости торговый представитель РФ во Франции, член российской делегации при бюро Александр Туров.

Макет комплекса ЭКСПО 2017 в Астане
© РИА Новости / Вероника Буклей
Всемирная выставка "ЭКСПО"

Россия в мае 2017 года подала заявку на проведение World Expo 2025 в Екатеринбурге, затраты на мероприятие в случае победы могут составить около 100 миллиардов рублей. Тема выставки "Инновации для будущих поколений". Эта тема сейчас актуальна для России в связи с разработкой стратегии инновационного развития страны, Минэкономразвития также активно участвует в этой работе.

"Наша заявка, конечно, опережает конкурентов, если брать объективные показатели. Сейчас любая сфера крайне политизирована, и к чести и руководства, и членов Международного бюро выставок, им удается сохранять тот баланс, который предусмотрен целями и задачами", — сказал он.

Противников нет

По словам Турова, презентации, которые уже представляла Россия, были очень тепло встречены. "В структуре Международного бюро выставок никаких противников нашей заявки нет. Надеюсь, к голосованию в ноябре на Генассамблее мы придем с таким же результатом", — полагает он.

Вид Екатеринбурга
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Мы участвуем в выставочном движении уже более 167 лет, но ни разу не получали права проведения Всемирной универсальной выставки. Хотя мы это право уже давно заслужили, то, что предлагает Екатеринбург – уникальный проект. Мы очень уважаем наших конкурентов – это Осака, Баку, к моему сожалению, Париж снял свою кандидатуру. Но я считаю, что наша заявка опережала и Париж весьма значительно", — отметил собеседник агентства.

Павильоны выставки впоследствии не превратятся в заброшенный город, уверен торгпред. "Развитие этой территории уже предусмотрено планами города, и эта концепция будет реализована. Просто при проведении Expo она будет реализована быстрее", — пояснил он.

Территория будущей выставки в Екатеринбурге, где будет построен SmartCity — "город будущего", составит 555 гектаров.

"Сейчас очень ответственный момент, со 2 по 6 апреля – будет проходить инспекционная поездка делегации бюро, которая будет оценивать нашу готовность. Я со своей стороны могу сказать, что мы готовы как к приему делегации, так и к выполнению всех требований, установленных Международным бюро выставок для Expo. Надеюсь, что в 2025 году у нас состоится прекрасное мероприятие, которое будет нацелено не на разъединение, а на объединение и на развитие глобальной экономики", — заключил Туров.

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