Отвязное поведение. Рубль вылечили от нефтяной зависимости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Игорь Наумов. Благодаря переменам, произошедшим в экономике за последние три года, колебания нефтяных котировок почти перестали влиять на рубль. Как таргетирование инфляции и введение бюджетного правила помогли национальной валюте отвязаться от сырья — в материале РИА Новости.

Эластичная валюта

Зависимость курса рубля и российской экономики в целом от нефтяных цен с 2014 года снизилась в 10 раз. С таким заявлением выступила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на годовой коллегии Минфина.

"Это то, что всегда было уязвимым местом нашей экономики и финансовой системы. Коэффициент эластичности, который характеризует эту зависимость, в 2014-2015 годах был около единицы, а сейчас 0,1", — сказала она.

Среди факторов, обеспечивших позитивную динамику, Набиуллина назвала инфляционное таргетирование, переход к свободному курсу рубля, а также введение бюджетного правила. Эти достижения, убеждена она, необходимо сохранить.

Эксперты считают, что решающим стал прошлый год. "По итогам 2017-го действительно можно констатировать снижение зависимости номинального курса рубля от динамики цен на нефть, а также отметить значительно более высокую устойчивость обменного курса к внешних шокам", — говорит главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

Точно в цель

О постепенном переходе к инфляционному таргетированию регулятор объявил в 2006 году. Основной инструмент этой политики, как известно, не валютные интервенции, а изменение процентных ставок.

Активная фаза началась в ноябре 2014-го, когда регулятор отменил коридор бивалютной корзины и прекратил тратить золотовалютные резервы на искусственное поддержание курса российской валюты. Рубль отправили в свободное плавание. Его стоимость с тех пор формируется главным образом рыночными факторами.

Решение принималось с учетом мирового опыта. Первопроходцем инфляционного таргетирования в 1989 году выступила Новая Зеландия. В настоящее время этот алгоритм контроля за темпами роста потребительских цен применяют центробанки почти трех десятков стран, в том числе Великобритании, Канады и США.

В 2012-м Банк России выбрал ориентиром годовую инфляцию на уровне около 4%. Цель казалась достижимой — в 2013-м цены выросли на 6,5%. Но в следующем году из-за резкого падения котировок нефти инфляция подскочила до 11,36%, а в 2015-м — до 12,9%.

В дальнейшем ситуация стабилизировалась. В 2016-м инфляция ограничилась 5,4%, а в 2017-м цель была достигнута, причем с лихвой, — 2,5%.

Последовательные действия ЦБ по снижению инфляции заслужили одобрение президента Владимира Путина. В декабре прошлого года глава государства назвал таргетирование правильным процессом.

"Если мы хотим, чтобы экономика у нас была здоровая, вызывала бы доверие со стороны инвесторов, — это обязательная составляющая нашей политики", — сказал он.

Госрасходы на диете

На валютный курс влияют десятки факторов: процентная ставка, темп роста экономики, торговый баланс, уровень налогообложения, цены на товары основного экспорта (углеводороды для России), перечисляет советник гендиректора по макроэкономике компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов.

Все это переменные величины. "Изъятие части нефтяных доходов, а также рост несырьевых секторов экономики ведет к снижению зависимости курса рубля от цен на нефть", — пояснил собеседник РИА Новости.

Под изъятием нефтяных доходов подразумевается использование бюджетного правила. Власти устанавливают так называемую цену отсечения. В 2017 и 2018 годах она определена на уровне 40 долларов за баррель. Если нефть торгуется дороже, то все дополнительные доходы направляются на пополнение суверенных фондов, а не в казну. Таким образом повышается устойчивость российской экономики к внешним воздействиям.

Черное золото уже довольно долго котируется заметно выше 60 долларов за баррель. В текущем году, по оценке аналитика группы компаний "Финам" Сергея Дроздова, сорт Brent может подорожать до 75-80 долларов. Несмотря на оптимистичные прогнозы, нефтегазовые доходы, заложенные в бюджет 2018 года, не увеличатся.

Жесткое следование бюджетному правилу помогает удерживать и курс рубля. Валютные интервенции, в итоге пополняющие резервы, проводит Минфин. В текущем году на эти цели планируется потратить до 2,8 триллиона рублей. Это в 3,5 раза больше, чем в 2017-м, когда валюты купили на 829 миллиардов рублей.

Резервы роста

Цены на нефть для рубля уже не так значимы, но усиливается роль других факторов.

По мнению Лисоволика, дальнейшее восстановление российской экономики и улучшение инвестиционного климата поспособствуют притоку капитала. Это укрепит рубль.

Однако российская валюта по-прежнему нервно реагирует на изменения геополитической ситуации. Ухудшение отношений с западными партнерами создает негативный внешний фон. По словам Дроздова, один из сдерживающих факторов для рубля — санкционная политика США и Евросоюза.

"Без нее на фоне максимальных за последние три года котировок нефти курс мог бы достичь отметки в 40 рублей за доллар", — заключил аналитик.