РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Отвязное поведение. Рубль вылечили от нефтяной зависимости

08:0029.03.2018
(обновлено: 08:19 29.03.2018)
13520
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДобыча нефтиДобыча нефти
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Игорь Наумов. Благодаря переменам, произошедшим в экономике за последние три года, колебания нефтяных котировок почти перестали влиять на рубль. Как таргетирование инфляции и введение бюджетного правила помогли национальной валюте отвязаться от сырья — в материале РИА Новости.

Эластичная валюта

Зависимость курса рубля и российской экономики в целом от нефтяных цен с 2014 года снизилась в 10 раз. С таким заявлением выступила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на годовой коллегии Минфина.

"Это то, что всегда было уязвимым местом нашей экономики и финансовой системы. Коэффициент эластичности, который характеризует эту зависимость, в 2014-2015 годах был около единицы, а сейчас 0,1", — сказала она.

Среди факторов, обеспечивших позитивную динамику, Набиуллина назвала инфляционное таргетирование, переход к свободному курсу рубля, а также введение бюджетного правила. Эти достижения, убеждена она, необходимо сохранить.

Эксперты считают, что решающим стал прошлый год. "По итогам 2017-го действительно можно констатировать снижение зависимости номинального курса рубля от динамики цен на нефть, а также отметить значительно более высокую устойчивость обменного курса к внешних шокам", — говорит главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей на Пермской печатной фабрике
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей на Пермской печатной фабрике

Точно в цель

О постепенном переходе к инфляционному таргетированию регулятор объявил в 2006 году. Основной инструмент этой политики, как известно, не валютные интервенции, а изменение процентных ставок.

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Рубль практически не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

Активная фаза началась в ноябре 2014-го, когда регулятор отменил коридор бивалютной корзины и прекратил тратить золотовалютные резервы на искусственное поддержание курса российской валюты. Рубль отправили в свободное плавание. Его стоимость с тех пор формируется главным образом рыночными факторами.

Решение принималось с учетом мирового опыта. Первопроходцем инфляционного таргетирования в 1989 году выступила Новая Зеландия. В настоящее время этот алгоритм контроля за темпами роста потребительских цен применяют центробанки почти трех десятков стран, в том числе Великобритании, Канады и США.

В 2012-м Банк России выбрал ориентиром годовую инфляцию на уровне около 4%. Цель казалась достижимой — в 2013-м цены выросли на 6,5%. Но в следующем году из-за резкого падения котировок нефти инфляция подскочила до 11,36%, а в 2015-м — до 12,9%.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЦентральный банк России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Центральный банк России

В дальнейшем ситуация стабилизировалась. В 2016-м инфляция ограничилась 5,4%, а в 2017-м цель была достигнута, причем с лихвой, — 2,5%.

Последовательные действия ЦБ по снижению инфляции заслужили одобрение президента Владимира Путина. В декабре прошлого года глава государства назвал таргетирование правильным процессом. 

"Если мы хотим, чтобы экономика у нас была здоровая, вызывала бы доверие со стороны инвесторов, — это обязательная составляющая нашей политики", — сказал он.

Госрасходы на диете

На валютный курс влияют десятки факторов: процентная ставка, темп роста экономики, торговый баланс, уровень налогообложения, цены на товары основного экспорта (углеводороды для России), перечисляет советник гендиректора по макроэкономике компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. 

Все это переменные величины. "Изъятие части нефтяных доходов, а также рост несырьевых секторов экономики ведет к снижению зависимости курса рубля от цен на нефть", — пояснил собеседник РИА Новости.

Под изъятием нефтяных доходов подразумевается использование бюджетного правила. Власти устанавливают так называемую цену отсечения. В 2017 и 2018 годах она определена на уровне 40 долларов за баррель. Если нефть торгуется дороже, то все дополнительные доходы направляются на пополнение суверенных фондов, а не в казну. Таким образом повышается устойчивость российской экономики к внешним воздействиям.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМинистерство финансов России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Министерство финансов России
 

Черное золото уже довольно долго котируется заметно выше 60 долларов за баррель. В текущем году, по оценке аналитика группы компаний "Финам" Сергея Дроздова, сорт Brent может подорожать до 75-80 долларов. Несмотря на оптимистичные прогнозы, нефтегазовые доходы, заложенные в бюджет 2018 года, не увеличатся.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России. 23 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Набиуллина рассказала, какие факторы ограничивают рост российской экономики

Жесткое следование бюджетному правилу помогает удерживать и курс рубля. Валютные интервенции, в итоге пополняющие резервы, проводит Минфин. В текущем году на эти цели планируется потратить до 2,8 триллиона рублей. Это в 3,5 раза больше, чем в 2017-м, когда валюты купили на 829 миллиардов рублей.

Резервы роста

Цены на нефть для рубля уже не так значимы, но усиливается роль других факторов. 

По мнению Лисоволика, дальнейшее восстановление российской экономики и улучшение инвестиционного климата поспособствуют притоку капитала. Это укрепит рубль.

Однако российская валюта по-прежнему нервно реагирует на изменения геополитической ситуации. Ухудшение отношений с западными партнерами создает негативный внешний фон. По словам Дроздова, один из сдерживающих факторов для рубля — санкционная политика США и Евросоюза. 

"Без нее на фоне максимальных за последние три года котировок нефти курс мог бы достичь отметки в 40 рублей за доллар", — заключил аналитик.

Комментировать
Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
ikar1910
Поживём — увидим.
08:30
29.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена