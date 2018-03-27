ОАК приступил к монтажу первой отечественной роботизированной ПЛС самолетов

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. На заводе "Авиастар-СП" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) в Ульяновске начат монтаж крупнейшей отечественной автоматизированной поточной линии сборки (ПЛС) самолетов, сообщил РИА Новости технический директор ОАК Юрий Тарасов.

"На предприятии монтируются две роботизированных станции, на каждой из которых в автоматическом режиме производится стыковка отсеков фюзеляжа, крыла и хвостового оперения, а также шесть автоматизированных станций по монтажу систем, силовой установки и цеховой обработки. Станции устанавливаются для сборки нового транспортного самолета Ил-76-МД-90А", — сказал Тарасов.

Он отметил, что разработанная московской компанией "Авиационный Консалтинг-ТЕХНО" технология позволяет на отдельных участках на порядок сократить время на выполнение самых ответственных операций при сборке самолета при существенном увеличении качества.

По словам технического директора ОАК, при проектировании поточной линии сборки была предусмотрена цифровая информационная система управления оборудованием линии и контроля за ходом выполнения работ, которая тесно интегрирована с заводской информационной средой.

При проектировании стендов стыковки специалисты компании активно применяли технологии отладки на основе виртуального макета, что позволяет устранять возможные неточности еще в 3D-программах, а не в ходе самой сборки.

"Центральным звеном стендов является система управления, позволяющая управлять сложным пространственным объектом с высокой точностью одновременно по 10-12 осям. Стенд сборки фюзеляжа состоит из 12 позиционирующих колонн, пульта управления стендом, распределительного шкафа. Система управления обеспечивает работу в нескольких режимах по степени автоматизации, включая полностью автоматический режим с расчетом траектории движения на основании измерений при помощи лазерного трекера. Использование лазера позволяет добиться точности стыковки агрегатов в сотые доли миллиметра", — сообщил Тарасов.

Он уточнил, что всего в настоящий момент в России используются две подобные линии автоматизированной сборки иностранного производства, стоимость которых примерно на 30-40% выше отечественной системы.

Тарасов рассказал, что всего на сегодняшний день на предприятиях ОАК используются около пятидесяти промышленных роботов, большая часть из которых работает в Ульяновске, как на заводе "Авиастар-СП", так и на другом предприятии, на заводе "АэроКомпозит". В частности, на "АэроКомпозите" используются автоматы по выкладке углепластиковых ленточек для уникального по размерам композитного крыла самолета МС-21, робот по сверлению и обработке отверстий и робот контроля качества композиционных панелей. В прошлом году в Казани ОАК запустил в работу самую крупную в мире установки электронно-лучевой сварки титановых агрегатов, где сваркой титановой балки в вакууме занимается робот-манипулятор.

"Использование промышленных роботов позволяет увеличить производительность труда в пять-семь раз по сравнению с участками, где автоматизация пока не так сильно распространена", — резюмировал Тарасов.