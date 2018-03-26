Закон о криптовалюте поможет бороться с отмыванием денег, считает эксперт

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Реализация в России законопроекта о криптовалютах поможет защитить национальный экономический суверенитет, обеспечит безопасность участников цифрового рынка, поможет бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в понедельник внесли в ГД законопроект, создающий основу для регулирования правоотношений в рамках "цифровой экономики". Согласно законопроекту, криптовалюта "в перспективе" может использоваться в России как средство платежа, но только в случаях и на условиях, которые будут устанавливаться в законодательстве.

"Стремительное развитие технологий в сфере цифровой экономики, таких как появление и массовое внедрение криптовалют и технологий блокчейна, неизбежно ставит вопрос создания новой регуляторной среды. Закрепление основных понятий цифровой экономики в правовом поле позволит начать путь к формированию прозрачной системы использования криптовалют и проведения криптовалютных операций, что важно для защиты вопросов национального экономического суверенитета и обеспечения безопасности участников цифрового рынка", — считает Груздев.

По его словам, принятие законопроекта позволит прийти к легализации сбора и обработки больших данных.

"В перспективе будет появляться все больше проектов на блокчейне. Сегодня блокчейн можно использовать практически в любой сфере: и в здравоохранении, и в образовании, и в строительстве, например обеспечивая защиту интересов дольщиков. Внедрение технологии блокчейна, скажем, в государственных структурах и процедурах, в любом случае повлечет институциональные изменения. При этом стоит учесть, что важным атрибутом внедрения должна стать уверенность в том, что интересы страны и стабильность ее национальной финансовой системы должны находиться под надежной защитой", — добавил председатель правления АЮР.

Он пояснил, что сейчас криптовалюты непредсказуемы тем, что пока не существует ни механизмов спасения цифровых средств, ни закрепленного юридического статуса расчетов с использованием криптовалют и "смарт-контрактов", фиксирующих факт сделки.

"Принятие законопроекта также позволит снизить риски использования цифровых объектов для легализации доходов, полученных преступным путем, либо для финансирования терроризма", — считает Груздев.