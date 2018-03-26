Закон о криптовалюте поможет бороться с отмыванием денег, считает эксперт

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Реализация в России законопроекта о криптовалютах поможет защитить национальный экономический суверенитет, обеспечит безопасность участников цифрового рынка, поможет бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
"Стремительное развитие технологий в сфере цифровой экономики, таких как появление и массовое внедрение криптовалют и технологий блокчейна, неизбежно ставит вопрос создания новой регуляторной среды. Закрепление основных понятий цифровой экономики в правовом поле позволит начать путь к формированию прозрачной системы использования криптовалют и проведения криптовалютных операций, что важно для защиты вопросов национального экономического суверенитета и обеспечения безопасности участников цифрового рынка", — считает Груздев.
По его словам, принятие законопроекта позволит прийти к легализации сбора и обработки больших данных.
Он пояснил, что сейчас криптовалюты непредсказуемы тем, что пока не существует ни механизмов спасения цифровых средств, ни закрепленного юридического статуса расчетов с использованием криптовалют и "смарт-контрактов", фиксирующих факт сделки.
"Принятие законопроекта также позволит снизить риски использования цифровых объектов для легализации доходов, полученных преступным путем, либо для финансирования терроризма", — считает Груздев.