В Госдуму внесли законопроект о цифровой экономике

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Цифровые деньги, или криптовалюта, "в перспективе" могут использоваться в России как средство платежа, но только в случаях и на условиях, которые будут устанавливаться в законодательстве, следует из законопроекта о регулировании правоотношений в рамках "цифровой экономики".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в понедельник внесли в ГД законопроект, создающий основу для регулирования правоотношений в рамках "цифровой экономики".

"Проект вводит понятие "цифровые деньги" (в обиходе — "криптовалюта") и закрепляет главное правило — законным средством платежа они не являются. Но в случаях и на условиях, установленных законом (то есть в перспективе), цифровые деньги смогут использоваться физическими и юридическими лицами в качестве платежного средства… в контролируемых объемах и в дополнительно урегулированном порядке", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается также, что для описания того, каким образом будет осуществляться оборот цифровых денег, в проектируемой статье Гражданского кодекса применяется юридико-технический прием — правила о цифровых правах будут применяться к цифровым деньгам.

"Это означает, что в информационной системе должны существовать записи об обладателях цифровых денег и что такие деньги переходят от одного лица к другому только с помощью записи. Указанный прием позволит также включить цифровые деньги в конкурсную массу должника и в наследственную массу, однако следует понимать, что даже при прямом указании в законе это будет возможно лишь тогда, когда есть техническая возможность принудительного совершения записи о новом обладателе прав на данный объект", — отмечается в пояснительной записке.

Как отмечается, для облегчения совершения сделок с цифровыми правами законопроектом совершенствуются правила гражданского законодательства о форме сделок, в том числе договоров. В частности, предлагается установить, что выражение лицом своей воли с помощью электронных или других аналогичных технических средств будет приравнено к простой письменной форме сделки.

"Например, на странице в сети "Интернет", в информационной системе, в том числе в приложении на смартфоне, описаны условия для нажатия клавиши ОК, из которых вытекает, что такого нажатия достаточно для полноценного волеизъявления. Таким образом в настоящее время совершается значительное число волеизъявлений — с помощью нажатия кнопки на смартфоне или клавиши на компьютере", — заявил Крашенинников.

Отмечается также, что для целей исполнения сделок с цифровыми правами вводится правило, что факт совершенного компьютерной программой исполнения сделки не оспаривается. Как поясняется, это будет действовать во всех случаях, за исключением вмешательства в действие программы.

Кроме того, законопроектом также решается вопрос о легализации сбора и обработки значительных массивов обезличенной информации – big data. "Для этого в Гражданский кодекс вводится конструкция договора об оказании услуг по предоставлению информации и расширяется понятие базы данных — "совокупность данных и сведений". При этом закрепляется, что согласно интересам сторон сделки, договором может предусматриваться обязанность не совершать действия, в результате которых передаваемая информация может быть раскрыта третьим лицам", — сообщил Крашенинников.