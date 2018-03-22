США подадут иск в ВТО против Китая, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. США подадут иск во Всемирную торговую организацию против Китая за предполагаемые нарушения международного законодательства по торговле, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Президент США Дональд Трамп объявит в четверг о мерах в области против Китая, сообщил Белый дом. Запланировано подписание меморандума "о борьбе с экономической агрессией Китая". Как ожидается, под угрозой более высоких пошлин окажется импорт из Китая на 50 миллиардов долларов в год.

Ранее представитель пресс-службы президента Радж Шах заявил, что Трамп считает правительство Китая ответственным за сознательные усилия по манипулированию рынком, кражу технологий и интеллектуальной собственности из США.

В Пекине обвинения США отвергли и призвали Трампа "не поддаваться эмоциям". Китай также заявил, что готов к ответным мерам против США.

Трамп также намерен до пятницы объявить о новых ввозных пошлинах на алюминий и сталь из ряда стран, включая Китай и Россию.

Эксперты опасаются, что протекционистские меры Трампа приведут к большой торговой войне с участием США, Китая, Евросоюза и, вероятно, других стран. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил в среду на слушаниях в конгрессе об угрозе торговой войны.

Торговый дефицит США в товарообмене с Китаем составил в 2017 году рекордные 375 миллиардов долларов.