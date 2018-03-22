"Газпром" обжаловал решение арбитража Стокгольма по поставкам газа Украине

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. "Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о частичной отмене окончательного решения арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом Украины" на поставку газа, основанием стали превышение арбитрами полномочий и серьезные процессуальные ошибки, говорится в сообщении "Газпрома".

"21 марта 2018 года "Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по поставке", — говорится в сообщении.

"Поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и ранее принятое отдельное решение по арбитражному разбирательству, ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно — по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибок", — отмечается в сообщении.

Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину. Текст решения не обнародован, однако украинская сторона заявляла, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, "Газпром" говорил, что баланс в решении положителен для российской компании. В ноябре "Газпром" оспорил в суде Швеции промежуточное решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" на поставку газа.

В конце декабря Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать его газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

В начале марта арбитраж Стокгольма вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу "Нафтогаза", в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.