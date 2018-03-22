Аналитик рассказал, сколько бюджет получит от повышения НДФЛ до 15%

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Повышение налога на доходы физических лиц с 13% до 15% принесет бюджету порядка 600 миллиардов рублей в год, считает директор института стратегического планирования ФБК Игорь Николаев.

Сегодня вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что не исключает повышения НДФЛ с нынешних 13%, и если такое решение будет властями признано целесообразным, то полученные дополнительные доходы бюджета должны быть направлены на образование и здравоохранение. При этом, по его мнению, налоги не должны быть избыточными, они не должны создавать мотивацию для уклонения от их уплаты, от ухода в иные юрисдикции.

"Если будут 2% дополнительно собирать в случае поднятия ставки с 13% до 15%, это около 600 миллиардов рублей. Это большие деньги, это сопоставимо с расходами федерального бюджета на образование — чуть больше, на здравоохранение — чуть меньше", — сказал Николаев РИА Новости.

Эксперт также напомнил, что дальнейшее целевое использование средств отследить будет невозможно, так как этот принцип зафиксирован в Бюджетном кодексе и НК. "У нас есть принцип, согласно которому … налоги не могут быть "окрашены": это не какие-то целевые взносы. Этот принцип зафиксирован в Бюджетном кодексе", — уточнил Николаев.

По его мнению, повышение ставки НДФЛ может также вызвать снижение зарплат. "2% повышения налогов для населения — это значимо. Не надо думать, что работодатель платит, и люди не почувствуют. Люди почувствуют. … У работодателя очень просто – у него есть деньги на фонд оплаты труда, он должен как агент заплатить 13% подоходный налог, социальные взносы – это такой общий котел. Если НДФЛ поднимается, то он просто вынужден будет снизить заработную плату", — подытожил Николаев.

Возможность повышения налога на доходы физлиц с 13% до 15% обсуждалась на одном из первых после президентских выборов совещаний у премьер-министра Дмитрия Медведева, написала газета "Ведомости" в четверг со ссылкой на федеральных чиновников. Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова сообщила газете, что в кабмине обсуждаются разные меры, но все они — пока только предложения.