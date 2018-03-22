Стала известна стоимость проезда по новой трассе "Москва - Санкт-Петербург"

ПАРИЖ, 22 мар — РИА Новости. Стоимость проезда по новой скоростной трассе М11 "Москва — Санкт-Петербург" после ее ввода будет в пределах 2 тысяч рублей в один конец, рассказал журналистам глава госкомпании "Автодор" Сергей Кельбах, реализующей проект.

"В пределах 2 тысяч. Это конкурентно. Очень много питерских предпочитают на машине ездить. Это питерцы, работающие в Москве, они раз в неделю-две ездят. Это (дорога в один конец — ред.) часов шесть будет занимать максимум. К декабрю мы откроем трассу", — сказал Кельбах в ответ на вопрос о возможной стоимости проезда.

В середине декабря прошлого года "Автодор" открыл движение на новом участке строящейся скоростной автомобильной дороги М11 "Москва — Санкт-Петербург" с 208-го по 258-й километры в обход города Торжка Тверской области. Обход Торжка является третьим введенным в эксплуатацию участком скоростной автомагистрали М11 "Москва — Санкт-Петербург".

Первым в ноябре 2014 года открылся участок в обход Вышнего Волочка Тверской области. В декабре 2014 был запущен второй участок на выезде из Москвы от МКАД до Солнечногорска Московской области. После ввода в эксплуатацию общая протяженность открытых участков М11 составит 165 километров.