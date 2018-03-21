Депутат считает, что экономики России и Украины смогут найти пути сближения

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Экономики России и Украины найдут пути сближения, несмотря на политические решения Киева, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Кабмин Украины в среду принял решение о прекращении действия программы экономического сотрудничества с РФ на 2011-2020 годы. Документ, подписанный премьерами двух стран в июне 2011 года, предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

"Жизнь все равно происходит не по бумаге, где забыли про овраги, а происходит в соответствии с целесообразностью. И сколько бы кабинет (премьера Украины Владимира) Гройсмана или (президента Петра) Порошенко не рвал договоренностей, все равно экономики найдут пути друг к другу. Хотя, конечно, они вынуждены действовать и устанавливать связи в условиях полуподполья", — заявил Затулин РИА Новости.

По его мнению, "такая истеричная реакция связана еще и с тем, что на прошлый год товарооборот вырос между Украиной и Россией, вопреки всему, что за это время причинялось, всему тому ущербу, который причинялся российско-украинским отношениям".