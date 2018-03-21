Греф оценил уровень закредитованности россиян

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Доля доходов российских семей, идущая на обслуживание кредитов, пока некритична, в ближайшие два года проблема еще не будет острой, заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Руководитель крупнейшего российского банка озвучил данную оценку, отвечая на вопрос президента, который поинтересовался, обоснована ли озабоченность ряда экспертов в связи с большим ростом потребительских кредитов.
"По ипотеке мы видим примерно в два раза рост – совершенно безопасно, там никаких проблем нет", — отметил Греф. По его словам, не видит Сбербанк и признаков возможности возникновения "пузыря" на российском рынке потребительского кредитования.