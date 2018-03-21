Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией

Кроме того, на этой неделе украинский МИД подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Реакция внутри страны

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук считает разрыв экономического сотрудничества с Россией ошибкой. По его словам, Гройсман умалчивает, что торгово-экономический диалог с Москвой и российские инвестиции остаются важнейшим фактором роста украинской экономики.

Ранее он заявил, что действия правительства по этому вопросу "в корне отличаются от устремлений украинского народа".

"Согласно декабрьскому опросу The National Democratic Institute, более 87% украинцев отметили, что именно экономическую неопределенность в стране они считают в той или иной мере угрозой или даже большой угрозой своему образу жизни", — напомнил Медведчук.