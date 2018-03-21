Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости. Кабмин Украины проголосовал за прекращение программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы, передает корреспондент РИА Новости.
Свой шаг Киев объясняет попыткой переориентировать экономику и "национальными интересами страны".
"Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", — сказал ранее Гройсман в интервью телеканалу "112 Украина".
Программу экономического сотрудничества стороны подписали в июне 2011 года. Она предусматривает углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций и обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.
Кроме того, на этой неделе украинский МИД подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Реакция внутри страны
Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук считает разрыв экономического сотрудничества с Россией ошибкой. По его словам, Гройсман умалчивает, что торгово-экономический диалог с Москвой и российские инвестиции остаются важнейшим фактором роста украинской экономики.
"Согласно декабрьскому опросу The National Democratic Institute, более 87% украинцев отметили, что именно экономическую неопределенность в стране они считают в той или иной мере угрозой или даже большой угрозой своему образу жизни", — напомнил Медведчук.