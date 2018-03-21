В России может появиться программа "Миллион солнечных крыш"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Программа "Один миллион солнечных крыш в России" может появиться в рамках поддержки "зеленой" микрогенерации в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ.

Ранее в марте министерство опубликовало проект изменений в федеральный закон "Об электроэнергетике", необходимых для стимулирования развития "зеленой" микрогенерации. Законопроект разработан Минэнерго в соответствии с планом мер стимулирования развития малой "экологичной" энергетики мощностью до 15 кВт, который правительство РФ утвердило летом.

Механизмы поддержки

"Среди предложенных нами механизмов поддержки следует отметить обязательную продажу "излишков" выработанной электрической энергии гарантирующему поставщику в соответствующей зоне деятельности по определенной цене (средневзвешенная нерегулируемая цена в ценовых зонах, разновидности регулируемых цен — в неценовых зонах и в изолированных энергорайонах),", — прокомментировали в пресс-службе Минэнерго.

Также, по сообщению министерства, среди таких механизмов — "налоговые льготы при условии использования сертифицированного российского оборудования, упрощенный (по сравнению с обычными объектами по производству электрической энергии) порядок технологического присоединения к электросетям и упрощенные требования области учета выработанной и переданной в сеть (принятой из сети) электрической энергии".

"Одним из примеров возможной практической реализации таких мероприятий может послужить планируемая к реализации программа "Один миллион солнечных крыш в России"… предусматривает установку солнечной черепицы на крышах зданий общей электрической мощностью 3,5 кВт на одну семью… Кровельные солнечные панели мощностью 3,5 кВт занимают около 25-30% площади крыши одного дома. Суммарная установленная пиковая мощность солнечных крыш по программе может, таким образом, по расчетам инициаторов проекта, составить до 3,5 ГВт", — продолжило министерство.

В законопроекте Минэнерго речь идет просто о микрогенерации и не уточняется, что энергия должна быть произведена "зелеными" источниками. Как пояснил журналистам замминистра энергетики Вячеслав Кравченко, это связано с необходимостью дать в целом определение микрогенерации, нормировать ее работу, а предусмотренные меры поддержки, например, по продаже излишков, будут невыгодны другим видам микрогенерации, кроме "зеленой".

Минфин РФ в начале этого года также опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих освобождение от налога на доходы физлиц (НДФЛ) при продаже энергии "зеленой" микрогенерации.

Согласно доработанному тексту документа, от НДФЛ предлагается освободить доходы от продажи энергии в 30 тысяч рублей и менее за год в течение пяти лет, начиная с года, в котором получено разрешение на техприсоединение к электросетям. Эту норму предлагается распространить на налогоплательщиков, получивших разрешения до 31 декабря 2024 года включительно. Утратит силу она с 1 января 2029 года.