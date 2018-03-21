"Газпром" построил 1629 километров газопровода "Сила Сибири"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. "Газпром" построил 1629 километров "Силы Сибири", или 75,5% участка от Чаянды до Благовещенска, говорится в сообщении "Газпрома".

"Высокими темпами ведется строительство газопровода "Сила Сибири" — связующего звена между центрами газодобычи и потребителями. К настоящему времени построено 1629,3 километра линейной части газопровода или 75,5% участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска", — говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров.

"На заседании отмечено, что поставки российского газа китайской компании CNPC начнутся в контрактные сроки — 20 декабря 2019 года", — отмечается в сообщении.