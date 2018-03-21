Госдеп выступил против строительства "Северного потока – 2"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Американские власти выступают против энергетического проекта "Северный поток — 2", заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Мы, как правительство США, выступаем против "Северного потока — 2". Мы считаем, что проект подорвет в целом энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина", — подчеркнула Науэрт в ходе брифинга для журналистов.
Представитель дипломатического ведомства также заявила, что США могут ввести санкции против компаний, работающих над строительством газопровода.
Президент США Дональд Трамп подписал летом 2017 года закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Выполнение закона началось в конце января 2018 года.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья до Германии через Балтийское море. Общая стоимость проекта оценивается почти в десять миллиардов евро.