Госдеп выступил против строительства "Северного потока – 2"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Американские власти выступают против энергетического проекта "Северный поток — 2", заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, "Северный поток — 2" подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы.

"Мы, как правительство США, выступаем против "Северного потока — 2". Мы считаем, что проект подорвет в целом энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина", — подчеркнула Науэрт в ходе брифинга для журналистов.

Представитель дипломатического ведомства также заявила, что США могут ввести санкции против компаний, работающих над строительством газопровода.

"В Госдепе потратили очень много времени на переговоры с партнерами и союзниками за океаном, чтобы объяснить им последствия CAATSA. Компании, ведущие свою деятельность в российском энергетическом трубопроводном секторе могут попасть под ограничительные меры", — отметила Науэрт.

Президент США Дональд Трамп подписал летом 2017 года закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Выполнение закона началось в конце января 2018 года.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья до Германии через Балтийское море. Общая стоимость проекта оценивается почти в десять миллиардов евро.