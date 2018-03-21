Украина взыскала с "Газпрома" $3,8 миллиона в свой бюджет‍

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Все средства "Газпрома", находившиеся на территории Украины, поступили в бюджет страны, заявил глава Минюста Украины Павел Петренко. Слова украинского чиновника передает "Укринформ".

Петренко рассказал об аресте той части средств российской компании, что находились на территории Украины и назвал примерную их стоимость.

"Мы уже изъяли часть средств — все, что было у "Газпрома" на территории Украины, было описано, арестовано и изъято в государственный бюджет. Это более 100 миллионов гривен", — заявил он. Заявленная министром сумма составляет около 218 миллионов рублей.

Кроме того, украинский Минюст требует от "Газпрома" выплату еще шести миллиардов долларов по штрафу "в соответствии с решением суда". Также Петренко заявил, что у Киева есть возможные перспективы для выполнения подобных решений "не только на Украине, но и в других странах, с которыми есть соответствующие соглашения".

"Все до копейки"

Ранее президент Украины Петр Порошенко пригрозил "Газпрому", что компании придется выплатить "все до копейки" по спору в Стокгольмском арбитраже.

"Я убежден, что Украина получит все до копейки", — заявил украинский президент в интервью украинским телеканалам.Глава Украины заявил, что отказ "Газпрома" платить "Нафтогазу" говорит о "слабой позиции европейской компании". Тогда Порошенко отметил, что украинские юристы прорабатывают вопрос ареста имущества российской компании, если решение Стокгольмского арбитража не будет выполнено.

Кроме того, президент Украины заявил, что страна смогла пожертвовать внутренним потреблением газа для того, чтобы не прекращать транзит и показать себя "надежным партнером".

Помимо этого, Порошенко предрек разрушение и самой России.

"Если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена", — заявил он.

Также глава украинского государства рассказал, как будет расти сумма, которую "Газпром" якобы будет обязан выплатить "Нафтогазу" за задержку выполнения решения Стокгольмского арбитража.

По его словам, задержка на один день обойдется российской компании в полмиллиона долларов.

"Газпром" тянет с выполнением суда по выплатам денег в пользу Нафтогаза… Хотел бы сказать, что это абсолютно бесперспективно", — сказал украинский президент.

Порошенко также заявил, что у проекта "Северного потока-2" якобы становится меньше сторонников.

Кроме того, президент Украины объявил об обязанности "Газпрома" осуществлять транзит газа через эту страну. По его мнению, транзит — это "не благотворительность в адрес Украины".

"Это не его благотворительность, это не его жест поддержки Украины, это прямые обязательства. Обязательства и решение суда надо выполнять. Точка", — подчеркнул Порошенко.

Помимо этого, украинский президент выразил надежду, что решение Стокгольмского арбитража сможет повлиять на возможность получения нового транша Международного валютного фонда для Киева.

"Поздно пить боржоми"

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя "газовый спор" между российской и украинской компаниями, назвал "Нафтогаз" вымогателем.

"Чем раньше будут разорваны все отношения с Нафтогазом, тем лучше. Пусть Нафтогаз потом требует, возмущается, добивается и обращается куда угодно: для нас это не будет иметь значения, мы будем свободны от этого покупателя, больше похожего на вымогателя", — отметил парламентарий.

Он также заявил, что прекращение поставок "голубого топлива" на Украину положит конец заявлениям главы государства Петра Порошенко о "газовом давлении" со стороны России, в результате чего украинская сторона будет вынуждена приобретать топливо у Катара или США.

Пушков также ответил на угрозы украинского лидера о том, что "Газпром" выплатит украинской стороне "все до копейки".

"Порошенко угрожает: мол, "Газпром" заплатит все до копейки. Первое: не следует делить шкуру еще не убитого медведя. И второе: когда

Газпром в итоге все же распрощается с Украиной, последние копейки за дорогущий нероссийский газ будет платить сам Порошенко. Так что пусть готовится", — написал политик в своем Twitter.

Стокгольмский арбитраж

В конце февраля Стокгольмский арбитраж принял решение взыскать с "Газпрома" в пользу украинской стороны 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставку "голубого топлив") российская компания должна выплатить около 2,5 миллиарда долларов.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что решение арбитража создает дисбаланс в контрактах в пользу "Нафтогаза". В российской компании отметили, что намерены защищать свои права всеми законными способами. В "Газпроме" также подчеркнули, что арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния экономики Украины, что в значительной степени повлияло на конечное решение. При этом Миллер добавил, что российская компания не планирует поднимать экономику соседних стран за свой счет.