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Экономика

Майнинг в законе. Биткоины и ICO в России выводят в легальное поле

08:0021.03.2018
(обновлено: 08:12 21.03.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМонеты с логотипом криптовалюты биткоинМонеты с логотипом криптовалюты биткоин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Игорь Наумов. В Госдуму поступили два законопроекта о регулировании криптовалютного рынка. Российские власти готовятся вывести цифровые финансы из черной зоны. Как это изменит жизнь обладателей биткоинов, майнеров и операторов инвестиционных платформ — в материале РИА Новости.

Свет и тени

Законопроекты "О цифровых финансовых активах" и "Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)" подготовлены инициативной группой во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Посетитель на конференции Russian Blockchain Week 2017 в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Документы должны утвердить до завершения весенней сессии. Законотворческая работа проведена в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина. В октябре прошлого года на совещании в Сочи глава государства призвал воспользоваться преимуществами новых технологических решений для дальнейшего развития и совершенствования национальной финансовой системы.

"Опираясь на международный опыт, выстроить такую регуляторную среду, которая позволит систематизировать отношения в этой сфере, защитить, безусловно, интересы граждан, бизнеса и государства, дать правовые гарантии для работы с инновационными финансовыми инструментами", — заявил тогда Путин.

Тем самым была поставлена точка в межведомственной дискуссии — разрешать или запрещать криптовалюты в России. В конце прошлого года Минфин и ЦБ провели презентацию совместного законопроекта "О регулировании применения цифровых технологий в финансовой сфере".

Многие положения этого документа Аксаков и его коллеги использовали при разработке собственных законопроектов, поясняет основатель компании "Криптомир" Евгений Каминский. Поэтому они могут рассчитывать на поддержку Минфина и Центробанка.

© радио SputnikПредседатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
© радио Sputnik
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Тонкая настройка

Законопроект "О цифровых финансовых активах" дает такое определение криптовалюты и токена: имущество в электронной форме, созданное с использованием криптографических средств. Криптовалюта не может быть средством платежа на территории России.

Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Решение по обмену криптовалют будет принимать Центробанк

Майнинг признается видом предпринимательской деятельности, а все сделки с криптовалютами должны осуществляться операторами обмена цифровых активов. Ими могут быть только юридические лица — профессионалы либо биржи. Таким образом, владельцев биткоинов и прочих цифровых денег "выведут на чистую воду" — об анонимности придется забыть.

Документ определяет также перечень сведений, обязательных для публичной оферты о выпуске токенов: информация об эмитенте, бенефициарах, депозитарии, цене, порядке оплаты и так далее.

Законопроект "О краудфандинге" регулирует отношения по привлечению инвестиций с использованием цифровых технологий. Так, операторами инвестплатформы имеют право выступать только российские хозяйственные общества, включенные в реестр Банка России.

Наряду с традиционными формами — займами, выпуском ценных бумаг, приобретением доли в капитале — допускается использование токенов инвестпроекта, обозначающих имущественные права инвесторов. А для заключения договоров предусмотрены смарт-контракты.

В беседе с РИА Новости Аксаков подчеркнул: новые законы позволят запустить легальную процедуру ICO, что поможет привлечь инвестиции для стартапов. "В настоящее время, по статистике, в мире более половины ICO проводятся с участием русскоязычных инвесторов", — пояснил депутат. Важно задействовать этот потенциал, создать правила, которые позволят отсечь с рынка мошенников.

Плюсы на минусы

В экспертном сообществе отношение к законопроектам неоднозначное. Но хорошо уже то, что предпринимается попытка решить проблему "регулирования нерегулируемого".

Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Операция — регистрация: добытчиков криптовалют обложат налогами

"Это, очевидно, первые настройки ограничительной системы. Затем законодатели посмотрят, какие настройки нужны дополнительно, а какие только мешают", — говорит доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков.

Признание майнинга предпринимательской деятельностью означает, что с майнеров будут брать налоги. Из-за высокой волатильности курсов криптовалют, полагает Каминский, налогообложение наладится небыстро. Здесь мог бы пригодиться опыт Белоруссии, где майнеров на 23 года освободили от фискальных платежей.

Аксаков, в свою очередь, признал, что законопроекты требуют доработки. Проблемы обсуждались с участниками рынка. Ко второму чтению в документы внесут необходимые коррективы.

В целом же вывод крипторынка из черной зоны должен помочь с инвестициями. К примеру, операторы инвестплатформ смогут обеспечить качественно лучший сервис. В эту нишу устремятся банки, предоставляя своим клиентам дополнительные услуги, в частности, вложение средств в криптовалюты.

Важнейшая цель — привлечение консервативных и серьезных инвесторов на рынок. После этого можно будет говорить, что в России сформирована эффективная система контроля криптоэкономики.

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