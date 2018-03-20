Россия в состоянии раскрутить спираль экономического роста, заявил Шувалов

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Россия имеет все возможности для того, чтобы закрутить спираль экономического роста, считает первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Президент РФ Владимир Путин 1 марта озвучил ежегодное послание Федеральному собранию, где в качестве приоритетов выделил, в частности, обеспечение роста ВВП РФ темпами не ниже мировых.

"Экономика растет, она растет, но медленно. Нам сейчас в ближайшие месяцы нужно принять такие решения, чтобы подстегнуть экономический рост, чтобы закрутить эту спираль роста. У нас для этого все возможности есть", — сказал Шувалов в интервью радиостанции "Вести ФМ".

Россия сейчас находится в фазе начала роста, и в ближайшие годы будет переживать серьезный экономический рост, уверен первый вице-премьер.

По его словам, это произойдёт в том числе за счет внутренних накоплений, которые сформировались у компаний и населения за последние годы.

"Люди и компании пока ожидают. Когда же они почувствуют, что для них наступает время инвестиций — они будут инвестировать без каких-либо специальных решений правительства", — считает Шувалов.

По словам первого вице-премьера, нынешний состав правительства подготовил наработки для следующего политического цикла.

"Потом будет назначено новое правительство. Оно когда появится, законодатель примет наиболее важные решения, в том числе по налогам, и это будет основа для того, чтобы все принимали для себя решения — инвестировать им сегодня или нет. Надеюсь, что все решения которые подготовлены, будут помогать инвестировать", — выразил надежду Шувалов.

Рост экономики и доходов

Рост экономики России по итогам 2018 года будет выше, чем в прошлом, ожидает Шувалов.

По предварительной оценке Росстата, рост ВВП России по итогам 2017 года составил 1,5%.

"Мы рассчитываем, что в течение 2018 года мы будем с вами переживать более высокие темпы экономического роста, нежели в 2017 году, и что ситуация в бизнесе и в крупных предприятиях будет более здоровой, и мы сможем активнее работать уже с нашими контрагентами как внутри страны, так и за рубежом. Экспорт будет выше", — считает он.

За счет роста экономики должна выправиться и ситуация с доходами населения.

"Конкретные результаты в виде доходов населения, и пенсий, пособий — мы уже с вами увидим по итогам 2018 года. Я не могу сказать, что это будет настолько прям, что решит задачу, но мы хотя бы увидим, что мы вошли в спираль экономического роста", — добавил он.

Реальные располагаемые доходы населениях в 2017 году в России снизились на 1,7%, сообщал ранее Росстат.