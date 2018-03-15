Мир перешел в новую цифровую эпоху, заявил Греф

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Миру удалось перейти в новую цифровую эпоху, мы стоим на пороге гигантских изменений, а некоторые из них уже начались, заявил глава Сбербанка Герман Греф на форуме "Россия — страна возможностей".

"Технологии и мир сегодня меняются настолько быстро, что не удастся предсказать никому. Мы стоим на пороге гигантских изменений, более того — мы уже вступили в эти изменения. Ключевые технологии, которые произошли, это, конечно, то, что мы перешли из информационной эпохи в новый цифровой мир", — сказал Греф.

Он добавил, что по прогнозу к 2030 году 100% населения земли будет находиться в связи друг с другом, что создаст "принципиально новую реальность". Греф также добавил, что по прогнозу Сбербанка, объем цифровой экономики в России может достигнуть 65 триллионов рублей к 2025 году.