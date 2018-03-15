Производитель пообещал продолжить выпуск водки "Путинка"

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Группа "Кристалл-Лефортово", один из крупнейших в России производителей и продавцов водки, продолжит выпуск этого крепкого алкогольного напитка под торговыми марками "Старая Москва", "Путинка" и "Столичная", как и других своих ключевых брендов, сообщила РИА Новости директор по маркетингу группы Алла Постнова.

В четверг газета "Коммерсант" написала, что "Кристалл-Лефортово", оказавшись в сложной финансовой ситуации из-за банкротства дистрибуторской компании "Статус-групп", прекращает выпуск алкоголя. Один из заводов группы, по данным издания, уже закрыт, а два других остановятся в ближайшее время.

Постнова подтвердила РИА Новости, что "Кристалл-Лефортово" останавливает производственную деятельность на двух площадках, однако уточнила, что группа продолжит работать на других собственных площадках, а также там, где она имеет доли в производствах.

"Они (бренды "Старая Москва", "Путинка", "Столичная" — ред.) будут дальше производиться и продаваться", — сказала Постнова.

По ее словам, помимо этих трех известных брендов, у группы есть еще около 20 ключевых торговых марок, за счет которых будет поддерживаться объем производства и продаж. Согласно данным группы, в 2017 года она произвела 6,8 миллиона декалитров алкогольной продукции.