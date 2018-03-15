Конструктор рассказал об испытаниях беспилотника сопровождения "Сириус"

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Беспилотный гражданский стратосферный самолет сопровождения "Сириус", способный находится в воздухе несколько дней, совершил свой первый испытательный полет и плавно приземлился, сообщил РИА Новости генеральный конструктор аппарата Александр Бегак.

"Цель проекта – создать гражданский конкурентоспособный на мировом уровне самолет сопровождения, в том числе и для арктического региона. Беспилотное воздушное судно-спутник сможет многодневно находиться в воздухе и служить ретранслятором радиосигналов, проводить дистанционное зондирование Земли, обследовать трубопроводы, сопровождать суда в полярных широтах и осуществлять ледовую разведку", — рассказал Бегак.

Он отметил, что "Сириус" может быть оснащен оборудованием мониторинга контроля и управления целым роем дронов, а также выполнять другие спецзадачи. "Взлетный вес с полезной нагрузкой составляет 140 килограммов, высота полета — более 10 километров. Точную высоту, продолжительность полета и скорость пока не раскрываем. Размах крыльев беспилотника — порядка девяти метров, длина летательного аппарата — около двух метров", — уточнил конструктор.

© Фото : предоставлено главным конструктором Александром Бегак Испытания беспилотного гражданского стратосферного самолета сопровождения "Сириус" © Фото : предоставлено главным конструктором Александром Бегак Испытания беспилотного гражданского стратосферного самолета сопровождения "Сириус"

По его словам, проект создается в рамках инициированной президентом РФ Владимиром Путиным Национальной технологической инициативы (НТИ), и в соответствии с утвержденной дорожной картой группы "Аэронет".

Создание авиационной лаборатории "Авиатор" состоялось в 2000 году. В том же году Бегак представлял Россию в первой международной экспедиции в Антарктиду и совершил парашютный прыжок на Южный полюс. По возвращению конструктору и его команде был выделен земельный участок в Пятигорске, где была создана научно-исследовательская авиационная лаборатория. Сейчас на ее базе действует также авиационно-технический клуб "Авиатор".