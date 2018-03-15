На Украине планируют признать майнинг видом экономической деятельности

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Правительство Украины поручило ряду государственных органов наработать необходимые документы о внесении деятельности по майнингу (добыче) криптовалюты в Национальный классификатор Украины "Классификатор видов экономической деятельности", сообщила в четверг пресс-служба министерства экономического развития.

По данным пресс-службы, на заседании правительственного комитета в четверг, глава миэкономики Степан Кубив поручил Минэкономразвития, Минфину, Минюсту, Минэнергоугля вместе с Госстатом, Агентством электронного управления, Нацбанку (по согласию), НКЦБФР (по согласию), Службе безопасности Украины (по согласию) разработать соответствующий проект нормативно-правового акта о дополнении КВЭД.

"Таким дополнением классификатора мы решим проблему детенизации рынка майнинга, привлечем дополнительные доходы в бюджет, уменьшим отток квалифицированных ИТ-специалистов и уменьшим силовое давление на криптообщество", — цитирует пресс-служба главу минэкономики Кубива.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил органам власти разработать регулирование оборота криптовалют в стране, в частности определить налог для операций с ними.