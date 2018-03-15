СГК за год заменит в Кемерово свыше пяти километров ветхих теплосетей

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) заменит в текущем году свыше пяти километров ветхих теплосетей в Кемерово, говорится в сообщении компании.

"Общая протяженность магистральных и внутриквартальных теплотрасс, которые планирует заменить СГК в Кемерово в этом году по программе капитального ремонта, превышает 5200 погонных метров", — отмечается в сообщении.

Основные работы по перекладке тепловых сетей будут проводиться с мая по сентябрь, в ходе подготовки к очередному отопительному сезону.

Помимо обновления тепловых сетей, энергетики запланировали ремонт тепловых камер и оборудования насосных станций, в также восстановление нарушенной тепловой изоляции теплотрасс.

СГК работает на территории Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей, в Хакасии и Тыве. Основные виды деятельности – производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В январе 2018 года компания приобрела 78% акций "Сибэко", в связи с чем суммарная установленная мощность объектов СГК увеличилась на 38%, до 10,9 ГВт, тепловая — на 53%, до 23,9 тысячи Гкал/час.