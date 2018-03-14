Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молока из Белоруссии

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молока из Белоруссии с 15 марта, как планировал, а на следующей неделе специалисты службы проведут инспекции белорусских предприятий — поставщиков молока, сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

Россельхознадзор планировал с 26 февраля ограничить ввоз из Белоруссии молока и ряда видов молочной продукции для переработки. Ведомство объясняло это продолжающимся поступлением из страны небезопасного сырья. Затем введение запрета было перенесено на 6 марта, а потом — на 15 марта. Запрет не планировали распространять на молоко в потребительской упаковке.

"Россельхознадзор принял решение не вводить с завтрашнего дня запрет на ввоз молочного сырья с территории Белоруссии", — сказала Мелано.

"Вместе с тем на будущей неделе служба проведет инспекции белорусских предприятий, поставляющих молочную продукцию на территорию России, на предмет соблюдения российских требований и норм", — добавила она.