Владимир Путин во время встречи с представителями общественности республики в Махачкале. 13 марта 2018

Владимир Путин во время встречи с представителями общественности республики в Махачкале. 13 марта 2018

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал навести порядок в экономике Дагестана и заверил жителей республики, что поддержка региона будет продолжена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, рассказывая о встрече в Махачкале президента с представителями общественности республики.

"Нужно навести порядок в экономической деятельности республики. Мне было важно услышать ваше мнение, вашу поддержку, и сейчас я вижу, что мы находимся на правильном пути", — передал слова президента, адресованные его собеседникам, пресс-секретарь.

По словам Пескова, на встрече Путин обратил внимание жителей республики на то, что, например, из порядка 600 автозаправочных станций налоги платят лишь единицы. "Но куда-то и кому-то они же платят?" — задал риторический вопрос глава государства.

"Они забирают ваши деньги, деньги ваших детей", — обратился Путин к жителям Дагестана, подчеркнув, что борьба с коррупцией будет продолжена.

Как отметил Песков, речь на встрече шла и о развитии Дагестана в целом. "Путин заверил участников встречи в том, что поддержка республики будет продолжена", — сообщил он. "Президент отметил важность того, чтобы у всех жителей России были равные возможности вне зависимости от того, где они проживают", — добавил пресс-секретарь.