МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал "истерикой от бессилия и злобы" обращение глав парламентов Литвы, Латвии, Польши, Украины и Молдавии к коллегам из других европейских государств, касающееся газопровода "Северный поток — 2".

"Не думаю, что это повлияет на ход событий: потребность в российском газе в Европе растет и будет расти", — прокомментировал Пушков в Twitter

Накануне главы прибалтийских парламентов выступили против "Северного потока — 2" и потребовали от европейских государств "активно вступить в дискуссию, от которой зависит сохранность прозрачного энергетического рынка ЕС". Как уточняет "Польское радио", это обращение также подписали Украина и Молдавия.

Протестующие назвали "Северный поток — 2" политическим инструментом, который направлен на выработку зависимости Евросоюза от российского газа.

Это не первая попытка отдельных стран снизить зависимость от поставок "Газпрома". Ранее появилась инициатива внести поправки в газовую директиву ЕС. Цель такого шага — ограничить российского оператора в возможностях управлять новыми экспортными газопроводами в Европу. В самом Евросоюзе мнения разделились. К примеру, Германия выступила против поправок. Зато в Варшаве настаивают на их скорейшем принятии.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море.

Оператором выступает швейцарская компания Nord Stream 2 AG. Общая стоимость проекта — 9,5 миллиарда евро. Единственным акционером является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%.

Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран сообщал, что компания рассчитывает получить разрешения в феврале и начать строительство летом 2018 года.