МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал "истерикой от бессилия и злобы" обращение глав парламентов Литвы, Латвии, Польши, Украины и Молдавии к коллегам из других европейских государств, касающееся газопровода "Северный поток — 2".Twitter.
Накануне главы прибалтийских парламентов выступили против "Северного потока — 2" и потребовали от европейских государств "активно вступить в дискуссию, от которой зависит сохранность прозрачного энергетического рынка ЕС". Как уточняет "Польское радио", это обращение также подписали Украина и Молдавия.
Протестующие назвали "Северный поток — 2" политическим инструментом, который направлен на выработку зависимости Евросоюза от российского газа.
Это не первая попытка отдельных стран снизить зависимость от поставок "Газпрома". Ранее появилась инициатива внести поправки в газовую директиву ЕС. Цель такого шага — ограничить российского оператора в возможностях управлять новыми экспортными газопроводами в Европу. В самом Евросоюзе мнения разделились. К примеру, Германия выступила против поправок. Зато в Варшаве настаивают на их скорейшем принятии.
Оператором выступает швейцарская компания Nord Stream 2 AG. Общая стоимость проекта — 9,5 миллиарда евро. Единственным акционером является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%.
Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран сообщал, что компания рассчитывает получить разрешения в феврале и начать строительство летом 2018 года.