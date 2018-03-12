Евросоюз продлил антироссийские санкции

БРЮССЕЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Евросоюз еще на полгода продлил индивидуальные санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из России и Украины, говорится в сообщении Совета организации.

Меры были введены против тех, кто, по мнению Евросоюза, "угрожает территориальной целостности Украины". Они подразумевают заморозку активов и ограничения на поездки в ЕС.

Согласно документу, Евросоюз оценил ситуацию и пришел к выводу, что пока не может изменить санкционный режим.

Накануне глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что для того, чтобы политика ЕС в отношении России изменилась, Москва должна полностью выполнить Минские соглашения и прекратить "незаконную аннексию Крыма". По ее словам, визиты некоторых европейских политиков в Крым не отражают общей позиции Евросоюза.

В марте индивидуальные санкции против ряда россиян продлили и США.

Введение санкций

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма.

Москва неоднократно заявляла, что не выступает стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений. Однако Евросоюз и США все же ввели антироссийские санкции, а Москва — ответные ограничения.

При этом в последнее время на Западе все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены ограничительных мер.