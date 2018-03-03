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Трамп продлил санкции против России еще на год

Сюжет:
Санкции в отношении России (6585)
01:4103.03.2018
(обновлено: 01:53 03.03.2018)
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© AFP 2018 / Mandel NganПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении России из-за ситуации на Украине, сообщил Белый дом.

В сообщении пресс-службы говорится, что, поскольку ситуация вокруг Украины "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США", действие президентского указа от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продлевается на один год.

Осознание проигрыша

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сдержать Россию санкциями не удалось, заявил Путин
Продлением санкций в отношении России Соединенные Штаты Америки демонстрируют осознание проигрыша в военной политике, заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Американцы видят, что в военном отношении их политика проиграла, те колоссальные средства, потраченные на вооружение, оказались бесполезными, и то, что они делали, строя недосягаемость, она стала уязвима, они будут искать какие-то другие пути, оказывая давление на нашу страну", — сказал Чепа РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы также считает, что продление санкций США против России — это попытка Вашингтона сохранить свое лицо после послания Владимира Путина.

Продление санкций США против России совершенно несправедливо, так как "Минск-2" (минские соглашения) не реализовывается по вине Киева, Россия все сделала для их выполнения, заявил, в свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

"Минск-2", как мы знаем, не реализовывается по вине украинской стороны, а они накладывают ответственность на нас, это совершенно несправедливо, потому что мы со своей стороны сделали все для реализации "Минска-2", — сказал Морозов РИА Новости.

Предсказуемое решение

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев не удивлен решением Белого дома. По его мнению, для этого подошел бы любой повод.

"Ничего нового в этой новости, увы, нет, решение было абсолютно предсказуемым. А если бы не было Украины, то обязательно нашёлся другой повод для продления санкций", — сказал Косачев РИА Новости.

Санкции против России

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рябков о возможных санкциях США: Москва рассматривает все варианты ответа
В марте 2014 года в связи с проведением в Крыму референдума о присоединении к России президент США Барак Обама подписал указ, вводящий санкции против лиц, которые, с точки зрения Вашингтона, несут ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Указом от 16 марта были заморожены счета, арестовано имущество и отказано в выдаче виз ряду российских должностных лиц. Двадцатого марта список высокопоставленных лиц, против которых введены ограничения, был расширен. Также были введены санкции против банка "Россия".

В декабре 2014 года был введен ряд санкций в отношении Крыма. В частности, был запрещен ввоз в США товаров, услуг или технологий с полуострова.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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Экономика
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4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Sinewa100
Печально не это. Мы могли бы бороться с раком и другими тяжелыми заболеваниями.Могли бы осваивать ближайшие планеты.Вот это был бы восторг!!! А что МЫ ДЕЛАЕМ????!!! Элита !!! Очнись!!!
02:29
03.03.2018
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