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Экономика

Опубликована архитектура деловой программы ПМЭФ-2018

06:0912.03.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума. Архивное фотоЗаместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Опубликована архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), ключевой темой которого определено создание "экономики доверия", говорится в сообщении фонда "Росконгресс".

Четыре блока

Ключевая тема ПМЭФ-2018 — "Создавая экономику доверия". По информации "Росконгресса", обсуждения в рамках сессий деловой программы будут проходить в четырех тематических направлениях.

Тематический блок "Глобальная экономика в эпоху изменений" затронет все аспекты экономических отношений в меняющемся мире — от демографии и решения проблем социального неравенства до развития энергетики и применения новых технологий в АПК. В центре внимания окажутся также вопросы экономики совместного потребления, экономики мирового океана, благотворительности и филантропии.

Посол Франции Сильви Берманн. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
ПМЭФ даст возможность обсудить отношения с Россией, считает посол Франции
В рамках направления "Россия: используя потенциал роста" участники обсудят основные вызовы, стоящие перед экономикой страны, экспортный потенциал креативных индустрий России, пути выхода на лидерские позиции в мировой технологической и энергетической сфере. Кроме того, будут оглашены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, а также состоится сессия, посвященная конкурсу стартапов "Идея на миллион".

В тематическом блоке "Технологии для лидерства" состоятся дискуссии о влиянии новых технологий на все сферы жизни — участники обсудят применение искусственного интеллекта в реальном секторе, использование технологии блокчейн в управлении и бизнесе, построение цифровой инфраструктуры, генную терапию и прорывные технологии в медицине.

Блок "Человеческий капитал в цифровой экономике" сосредоточится на вопросах трансформации мирового рынка труда, роли образования в цифровой экономике и конкурентоспособности в условиях экономики знаний.

Эммануэль Макрон. Архивное фото
© AFP 2018 / Philippe Wojazer
Макрон планирует принять участие в ПМЭФ в качестве почетного гостя
По словам советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря организационного комитета ПМЭФ-2018, руководителя программного комитета форума Антона Кобякова, в разработке программы традиционно приняли участие ведущие эксперты из России и других стран.

"Мы получили множество предложений, из которых выбрали и включили в программу лучшие, самые актуальные, отражающие ключевые вызовы, стоящие перед миром сегодня. Существенное количество сессий посвящено экономике нового времени, развитию технологий и трансформации всех сфер жизни под их влиянием. Уверен, дискуссии в рамках деловой программы форума привлекут внимание участников и гостей форума. Мы считаем, что основная тема форума "Создавая экономику доверия" особенно актуальна сегодня и отражает стремление бизнеса к развитию без искусственных ограничений. На форуме мы, как уже неоднократно говорилось, формируем пространство доверия и приглашаем всех к нему присоединиться", — приводятся в сообщении слова Кобякова.

Традиционные форматы

Государственные флаги России и Японии. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Япония на ПМЭФ проведет круглый стол по экономическому сотрудничеству с РФ
С целью исполнения поручения президента о создании на базе ПМЭФ молодежной секции будет проведен Молодежный экономический форум. Участники обсудят ключевые экономические и политические вопросы с лидерами международного и российского бизнеса, крупнейшими международными экспертами и учеными. Мероприятия форума будут способствовать налаживанию контактов с молодыми предпринимателями во всем мире и развитию способов взаимодействия в международном бизнес-сообществе.

Организаторы сохранили ставшие уже традиционными форматы межстрановых бизнес-диалогов и тематических бизнес-завтраков. В рамках форума состоятся встречи деловых кругов России и стран-гостей Франции и Японии. Отдельные встречи запланированы с представителями деловых сообществ США, Индии, Италии, Финляндии и Африки. Тематические бизнес-завтраки соберут представителей фармацевтических компаний, IT-индустрии. Отдельный завтрак проведет Сбербанк России.

Криптовалюта биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Швейцарские бизнесмены на ПМЭФ хотят обсудить криптовалюты и блокчейн
Также в рамках форума пройдут мероприятия в полюбившемся участникам формате "Беседы о будущем". Форсайт-сессию на тему "Будущее разума" проведет Митио Каку, специалист в области теоретической физики и популяризатор науки. Российский предприниматель Олег Тиньков расскажет о будущем технологического предпринимательства в России.

Кроме того, на полях ПМЭФ пройдут региональный консультативный совет "Деловой двадцатки", Форум малого и среднего предпринимательства, а также сессия Международного арктического форума "Арктика — территория диалога" на тему: "Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер экономического роста".

Подробная архитектура программы ПМЭФ-2018 размещена на официальном сайте мероприятия.

Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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dmitriy5227
Очередная попытка обмануть Народ. Сперва Верните то, что украли. Потом пытайтесь вернуть доверие народа.....
06:56
12.03.2018
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