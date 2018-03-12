Опубликована архитектура деловой программы ПМЭФ-2018

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Опубликована архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), ключевой темой которого определено создание "экономики доверия", говорится в сообщении фонда "Росконгресс".
Четыре блока
Ключевая тема ПМЭФ-2018 — "Создавая экономику доверия". По информации "Росконгресса", обсуждения в рамках сессий деловой программы будут проходить в четырех тематических направлениях.
Тематический блок "Глобальная экономика в эпоху изменений" затронет все аспекты экономических отношений в меняющемся мире — от демографии и решения проблем социального неравенства до развития энергетики и применения новых технологий в АПК. В центре внимания окажутся также вопросы экономики совместного потребления, экономики мирового океана, благотворительности и филантропии.
В тематическом блоке "Технологии для лидерства" состоятся дискуссии о влиянии новых технологий на все сферы жизни — участники обсудят применение искусственного интеллекта в реальном секторе, использование технологии блокчейн в управлении и бизнесе, построение цифровой инфраструктуры, генную терапию и прорывные технологии в медицине.
Блок "Человеческий капитал в цифровой экономике" сосредоточится на вопросах трансформации мирового рынка труда, роли образования в цифровой экономике и конкурентоспособности в условиях экономики знаний.
"Мы получили множество предложений, из которых выбрали и включили в программу лучшие, самые актуальные, отражающие ключевые вызовы, стоящие перед миром сегодня. Существенное количество сессий посвящено экономике нового времени, развитию технологий и трансформации всех сфер жизни под их влиянием. Уверен, дискуссии в рамках деловой программы форума привлекут внимание участников и гостей форума. Мы считаем, что основная тема форума "Создавая экономику доверия" особенно актуальна сегодня и отражает стремление бизнеса к развитию без искусственных ограничений. На форуме мы, как уже неоднократно говорилось, формируем пространство доверия и приглашаем всех к нему присоединиться", — приводятся в сообщении слова Кобякова.
Традиционные форматы
Организаторы сохранили ставшие уже традиционными форматы межстрановых бизнес-диалогов и тематических бизнес-завтраков. В рамках форума состоятся встречи деловых кругов России и стран-гостей Франции и Японии. Отдельные встречи запланированы с представителями деловых сообществ США, Индии, Италии, Финляндии и Африки. Тематические бизнес-завтраки соберут представителей фармацевтических компаний, IT-индустрии. Отдельный завтрак проведет Сбербанк России.
Кроме того, на полях ПМЭФ пройдут региональный консультативный совет "Деловой двадцатки", Форум малого и среднего предпринимательства, а также сессия Международного арктического форума "Арктика — территория диалога" на тему: "Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер экономического роста".
Подробная архитектура программы ПМЭФ-2018 размещена на официальном сайте мероприятия.
Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.