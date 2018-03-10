В Госдуму внесли проект о разведке и добыче полезных ископаемых на Сахалине

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Проект закона об отмене запрета на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых в водоохранных зонах для Сахалинской области внесен в нижнюю палату парламента, свидетельствуют данные электронной базы ГД.
Законопроект предлагает установление законодательной нормы в части исключения запрета разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых в водоохранных зонах морей для Сахалинской области как единственного островного субъекта РФ, говорится в пояснительной записке.
Законодатели обращают внимание на то, что на Сахалине 90%, а на Курильских островах 100% месторождений песка и до 50% месторождений строительного камня расположены в пределах водоохранных зон морей.
"Как правило, большинство из них находятся в безлюдной местности и осваиваются уже на протяжении многих лет, не нанося какого-либо существенного ущерба водным объектам. Зачастую запасы песка являются возобновляемыми и в большом количестве привносятся морем во время штормов. Какой-либо серьезной альтернативы замены месторождений нет", — отмечают авторы проекта.