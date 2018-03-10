Мутко рассказал о целях новой ФЦП по туризму

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Новая Федеральная целевая программа по развитию внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 годы будет направлена на поддержку туристического бизнеса, сказал журналистам на открытии Международной туристической выставки "Интурмаркет" заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко.

"Новая ФЦП по туризму будет посвящена не только созданию инфраструктур, она будет направлена на поддержку турбизнеса, туроператоров, тех компаний, которые будут заниматься привлечением внутренних и въездных туристов, будут направлять турпоток в наши регионы", — заявил Мутко.

По словам Мутко, эта программа будет поддерживать такие разновидности туризма, как оздоровительные, познавательные, событийные, спортивные.

"Будет продолжаться грантовая поддержка современных форм и методов работы. Но останется и традиционная поддержка создания инфраструктуры", — заверил он.