В игорной зоне на Алтае могут появиться новые резиденты

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Новые инвесторы, в том числе иностранные, могут появиться в игорной зоне "Сибирская монета" в Алтайском крае, сообщил журналистам председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от региона Михаил Щетинин.

"Я знаю, что на сегодняшний день ведутся переговоры с рядом инвесторов, в том числе зарубежных, чтобы они вошли на территорию зоны в качестве резидентов", — сказал Щетинин, отвечая на вопрос о возможном развитии игорной зоны.

Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме четырех специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму. Игорная зона "Сибирская монета" в Алтайском крае расположена в 280 километрах от Барнаула.