В США биржи закрылись ростом на статистике по рынку труда

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американские фондовые индексы завершили торги пятницы ростом на фоне статистики по рынку труда, свидетельствуют данные бирж.

В феврале минтруд США сообщил о росте рабочих мест на 313 тысяч — лучше прогнозов аналитиков. При этом инвесторы обратили внимание на темпы роста зарплат, которые, напротив, замедлились, снижая риск возникновения инфляции.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,8% и составил 25335,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 1,7% — до 2786,57 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 1,8% и составил 7560,81 пункта.