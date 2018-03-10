РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Дикий рынок: чем опасны инвестиции в микрофинансы под 25% годовых

08:0010.03.2018
024330
© Fotolia / sakkmesterkeБизнесвумен строит башню из монетБизнесвумен строит башню из монет
© Fotolia / sakkmesterke

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Ставки по депозитам неуклонно идут вниз. Вкладчикам рассчитывать больше чем на 7-7,5% годовых не приходится. На таком фоне привлекательными выглядят инвестиции в микрофинансовые компании (МФК), обещающие доходность в два-три раза выше. И этот рынок быстро растет: в 2016-м россияне разместили в МФК 15 миллиардов рублей, в 2017-м — уже 45 миллиардов. Можно ли рассматривать МФК как альтернативу банкам, есть ли гарантии сохранности средств и как определить надежность МФК — в материале РИА Новости.

Монеты в банке
© Fotolia / Jeanette
Безотзывный вклад: шанс накопить на жилье или депозитное рабство

Кто вправе привлекать деньги

Сейчас в реестре ЦБ значатся несколько сотен микрофинансовых организаций (МФО). Все они — легальные игроки, имеющие право выдавать микрозаймы (краткосрочные займы до зарплаты) под высокий процент. 

До недавнего времени практически все эти МФО могли также привлекать деньги от физических лиц. Но поскольку микрозаймы — весьма рискованный бизнес и МФО часто банкротятся, в 2017 году регулятор разделил игроков рынка на два класса: МФО и МФК (микрофинансовые компании).

Привлекать средства от граждан имеют право только МФК. По состоянию на 2 марта в реестре регулятора — 64 МФК. Требования к ним значительно жестче, чем к остальным микрофинансовым организациям.

У МФК должно быть не меньше 70 миллионов рублей собственного капитала. Это порог входа на рынок, чтобы в случае банкротства у компании хватило денег рассчитаться с инвесторами. Минимальная сумма, принимаемая МФК от физлиц, — 1,5 миллиона рублей. Как объясняют участники рынка, это ограничение сделано для того, чтобы человек не отнес в МФК последние сбережения.

© Fotolia / tuk69tukСбережения
© Fotolia / tuk69tuk
Сбережения

Инвестор, а не вкладчик

Пожалуй, главное, что смущает в МФК специалистов по управлению финансами, — страхование средств. Регулирующие органы не обязывают микрофинансовые компании страховать инвестиции.

Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
© Владимир Сергеев
Депутат о краудфандинге: неквалифицированный инвестор должен быть защищен

Эксперты подчеркивают: о вкладах тут говорить не приходится, поскольку они не застрахованы по системе АСВ. Это не банковские депозиты, а именно инвестиции, причем для профессиональных инвесторов, готовых нести риски.

По словам Юлии Зиберт, руководителя проекта "Микрокредиты России", деньги, которые привлекают МФК у граждан, могут быть защищены в коммерческой страховой компании. Но такая страховка — скорее имиджевый ход, нежели реальная гарантия.

"Страховая компания тоже может лопнуть. Это как с долевым строительством: дом еще не достроился, а страховая уже умерла", — добавляет Михаил Алексеев, председатель правления межрегиональной общественной организации "Кредитный правозащитник".

Участники рынка указывают и на то, что крупные игроки в принципе не берутся страховать кредитные риски. В общем, механизма, аналогичного страхованию банковских вкладов по системе АСВ, на рынке вложений в МФК просто не существует.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТабличка на здании Агентства по страхованию вкладов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов

"Те организации микрофинансового рынка, которые обещают застраховать вложения инвесторов, либо не понимают, как работает рынок, либо вводят клиентов в заблуждение намеренно. Ни одна крупная МФК не страхует инвестиции", — утверждает Ирина Хорошко, гендиректор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan.

Как определить надежность МФК

Таким образом, вложения в МФК нельзя рассматривать как альтернативу депозитам. Но это вполне законный способ инвестирования средств.

Рост экономики
© Fotolia / Romolo Tavani
Вытряхнуть матрас: как эффективно вложить накопления

При выборе МФК в первую очередь нужно смотреть на активы компании, на уровень капитала. Потенциальный инвестор вправе потребовать у микрофинансовой компании любую отчетность, чтобы получить представление о прибыльности, заемщиках, объеме просрочки, объясняет Зиберт.

Нормальными на этом рынке можно считать ставки 18-22%. Ставки выше 26% — мошеннические.

Следует очень внимательно изучить всю информацию о компании, а именно: состоит ли МФК в реестре МФО, членом какой саморегулируемой организации является, обладает ли актуальными рейтингами аккредитованных агентств, что пишут о компании СМИ, каково ее положение на рынке, насколько она активна не только в рекламе своих инвестиционных продуктов, но и в другой операционной деятельности, рекомендуют в MoneyMan.

С другой стороны, специалисты отмечают: да, микрофинансовый бизнес выглядит очень рентабельным, но рядовой вкладчик — неопытный инвестор и вряд ли сможет разобраться в отчетности МФК. Даже крупные микрофинансовые компании часто пользуются серыми схемами.

Бизнес-центр
Бизнес-центр

Высокорискованный бизнес

Средства физических лиц — это источник финансирования основной деятельности МФК, то есть выдачи краткосрочных микрозаймов под высокие проценты.

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ЦБ запросил документы у компании, выдавшей микрозайм под 2379% годовых

Вкладчик фактически дает взаймы МФК, кредитуя ее. В бизнес он вмешиваться не может, но как инвестор вправе запросить любую отчетность и в любой момент забрать вложенные деньги.

Скептики, впрочем, предупреждают: инвестиции в подобные компании отчасти схожи с вложениями в пирамиды, вроде печально известных в 1990-е годы "МММ" и "Властелины". И все потому, что микрофинансирование — крайне рискованный бизнес.

Дело в том, что основные клиенты подобных компаний — весьма ненадежные заемщики, которым отказали банки.

"МФК выдают кредиты самым незащищенным слоям населения с непостоянными заработками — это достаточно дикий рынок", — констатирует специалист в области управления личными финансами Алена Никитина.

А вот портрет инвестора в МФК совсем другой: как правило, это жители крупных городов с одним-двумя высшими образованиями (более 60% — мужчины), средний возраст — около 40 лет.

Всегда нужно помнить: выше доходность — выше риски. Так что вложения в МФК — высокорискованные инвестиции для продвинутых игроков.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОфис компании "Займ-Экспресс" в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Офис компании "Займ-Экспресс" в Москве

Черные кредиторы

Учитывать стоит и то, что под видом легальных компаний действует много черных кредиторов. По данным СРО "МиР", сегодня под МФО маскируются более 6,6 тысячи нелегальных контор.

За последний год россияне задолжали черным микрокредиторам почти 100 миллиардов рублей. Такие ростовщики — в основном физические лица, имеющие статус индивидуального предпринимателя и потому не подпадающие под контроль ни ЦБ, ни других регуляторов. Наблюдатели отмечают: на этом рынке нужно наводить порядок, и это уже вопрос к государству.

По мнению правозащитников, закон должен позволить должникам не возвращать черным кредиторам деньги. Тогда рынок очистится мгновенно. 

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена