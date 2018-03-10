Дикий рынок: чем опасны инвестиции в микрофинансы под 25% годовых

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Ставки по депозитам неуклонно идут вниз. Вкладчикам рассчитывать больше чем на 7-7,5% годовых не приходится. На таком фоне привлекательными выглядят инвестиции в микрофинансовые компании (МФК), обещающие доходность в два-три раза выше. И этот рынок быстро растет: в 2016-м россияне разместили в МФК 15 миллиардов рублей, в 2017-м — уже 45 миллиардов. Можно ли рассматривать МФК как альтернативу банкам, есть ли гарантии сохранности средств и как определить надежность МФК — в материале РИА Новости.

Кто вправе привлекать деньги

Сейчас в реестре ЦБ значатся несколько сотен микрофинансовых организаций (МФО). Все они — легальные игроки, имеющие право выдавать микрозаймы (краткосрочные займы до зарплаты) под высокий процент.

До недавнего времени практически все эти МФО могли также привлекать деньги от физических лиц. Но поскольку микрозаймы — весьма рискованный бизнес и МФО часто банкротятся, в 2017 году регулятор разделил игроков рынка на два класса: МФО и МФК (микрофинансовые компании).

Привлекать средства от граждан имеют право только МФК. По состоянию на 2 марта в реестре регулятора — 64 МФК. Требования к ним значительно жестче, чем к остальным микрофинансовым организациям.

У МФК должно быть не меньше 70 миллионов рублей собственного капитала. Это порог входа на рынок, чтобы в случае банкротства у компании хватило денег рассчитаться с инвесторами. Минимальная сумма, принимаемая МФК от физлиц, — 1,5 миллиона рублей. Как объясняют участники рынка, это ограничение сделано для того, чтобы человек не отнес в МФК последние сбережения.

Инвестор, а не вкладчик

Пожалуй, главное, что смущает в МФК специалистов по управлению финансами, — страхование средств. Регулирующие органы не обязывают микрофинансовые компании страховать инвестиции.

Эксперты подчеркивают: о вкладах тут говорить не приходится, поскольку они не застрахованы по системе АСВ. Это не банковские депозиты, а именно инвестиции, причем для профессиональных инвесторов, готовых нести риски.

По словам Юлии Зиберт, руководителя проекта "Микрокредиты России", деньги, которые привлекают МФК у граждан, могут быть защищены в коммерческой страховой компании. Но такая страховка — скорее имиджевый ход, нежели реальная гарантия.

"Страховая компания тоже может лопнуть. Это как с долевым строительством: дом еще не достроился, а страховая уже умерла", — добавляет Михаил Алексеев, председатель правления межрегиональной общественной организации "Кредитный правозащитник".

Участники рынка указывают и на то, что крупные игроки в принципе не берутся страховать кредитные риски. В общем, механизма, аналогичного страхованию банковских вкладов по системе АСВ, на рынке вложений в МФК просто не существует.

"Те организации микрофинансового рынка, которые обещают застраховать вложения инвесторов, либо не понимают, как работает рынок, либо вводят клиентов в заблуждение намеренно. Ни одна крупная МФК не страхует инвестиции", — утверждает Ирина Хорошко, гендиректор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan.

Как определить надежность МФК

Таким образом, вложения в МФК нельзя рассматривать как альтернативу депозитам. Но это вполне законный способ инвестирования средств.

При выборе МФК в первую очередь нужно смотреть на активы компании, на уровень капитала. Потенциальный инвестор вправе потребовать у микрофинансовой компании любую отчетность, чтобы получить представление о прибыльности, заемщиках, объеме просрочки, объясняет Зиберт.

Нормальными на этом рынке можно считать ставки 18-22%. Ставки выше 26% — мошеннические.

Следует очень внимательно изучить всю информацию о компании, а именно: состоит ли МФК в реестре МФО, членом какой саморегулируемой организации является, обладает ли актуальными рейтингами аккредитованных агентств, что пишут о компании СМИ, каково ее положение на рынке, насколько она активна не только в рекламе своих инвестиционных продуктов, но и в другой операционной деятельности, рекомендуют в MoneyMan.

С другой стороны, специалисты отмечают: да, микрофинансовый бизнес выглядит очень рентабельным, но рядовой вкладчик — неопытный инвестор и вряд ли сможет разобраться в отчетности МФК. Даже крупные микрофинансовые компании часто пользуются серыми схемами.

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Высокорискованный бизнес

Средства физических лиц — это источник финансирования основной деятельности МФК, то есть выдачи краткосрочных микрозаймов под высокие проценты.

Вкладчик фактически дает взаймы МФК, кредитуя ее. В бизнес он вмешиваться не может, но как инвестор вправе запросить любую отчетность и в любой момент забрать вложенные деньги.

Скептики, впрочем, предупреждают: инвестиции в подобные компании отчасти схожи с вложениями в пирамиды, вроде печально известных в 1990-е годы "МММ" и "Властелины". И все потому, что микрофинансирование — крайне рискованный бизнес.

Дело в том, что основные клиенты подобных компаний — весьма ненадежные заемщики, которым отказали банки.

"МФК выдают кредиты самым незащищенным слоям населения с непостоянными заработками — это достаточно дикий рынок", — констатирует специалист в области управления личными финансами Алена Никитина.

А вот портрет инвестора в МФК совсем другой: как правило, это жители крупных городов с одним-двумя высшими образованиями (более 60% — мужчины), средний возраст — около 40 лет.

Всегда нужно помнить: выше доходность — выше риски. Так что вложения в МФК — высокорискованные инвестиции для продвинутых игроков.

Черные кредиторы

Учитывать стоит и то, что под видом легальных компаний действует много черных кредиторов. По данным СРО "МиР", сегодня под МФО маскируются более 6,6 тысячи нелегальных контор.

За последний год россияне задолжали черным микрокредиторам почти 100 миллиардов рублей. Такие ростовщики — в основном физические лица, имеющие статус индивидуального предпринимателя и потому не подпадающие под контроль ни ЦБ, ни других регуляторов. Наблюдатели отмечают: на этом рынке нужно наводить порядок, и это уже вопрос к государству.

По мнению правозащитников, закон должен позволить должникам не возвращать черным кредиторам деньги. Тогда рынок очистится мгновенно.