В Минфине США пообещали продолжить "давление" на Россию

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Министерство финансов США намерено продолжить политику санкционного давления на Россию, заявила заместитель главы ведомства Сигал Манделкер во время выступления в Атлантическом совете.

"Мы очень сконцентрированы на оказании давления на Россию", — сообщила Манделкер, курирующая противодействие терроризму и финансовую разведку.

По словам замминистра, позиция ведомства в данном вопросе основывается на нынешней ситуации на Украине, политике Москвы в отношении Крыма, а также "вмешательстве" России в американские выборы.

Манделкер также отметила, что ранее опубликованный Минфином "кремлевский доклад", содержащий список список "политиков высокого ранга и олигархов", будет использован при разработке будущих санкционных ограничений.

Второго марта Дональд Трамп еще на год продлил санкции, которые были введены в отношении России из-за ситуации на Украине. В сообщении пресс-службы Белого дома говорилось, что обстановка в Донбассе "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США".

Западные страны в 2014 году ввели санкции против России из-за ситуации на Украине, а затем несколько раз расширяли и продлевали их. Европейские политики увязывают вопрос об отмене ограничения с выполнением Минских соглашений.

В Москве неоднократно заявляли, что Россия не является участницей конфликта на востоке Украины и стороной этих договоренностей.

Кроме того, в феврале представитель Госдепа Хезер Науэрт сообщила, что ведомство может рассмотреть возможность введения ограничительных мер против 13 россиян, попавших в "список Мюллера" по обвинению во "вмешательстве в выборы". Позднее глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон введет новые санкции против России в течение 30 дней.

Россия не раз отвергала претензии во вмешательстве в американские выборы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".