ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия.

"Сегодня я в защиту национальной безопасности Америки ввожу ввозные пошлины на импорт иностранной стали и алюминия. У нас будет пошлина в 25% на сталь и 10% на алюминий", — сказал Трамп. Он обвинил иностранных производителей в демпинге и заявил, что из-за этого американская промышленность в этих отраслях была подорвана, и один лишь Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год.

"Не хотите платить налог — переносите свою фабрику в США, и налога не будет", — заявил глава Белого дома.

При этом Трамп отметил, что Вашингтон не станет вводить пошлины на сталь и алюминий по меньшей мере 15 дней, в течение которых США будут наблюдать за реакцией своих торговых партнеров. "Мы посмотрим, кто с нами ведет себя честно, кто нечестно. Отчасти это будут связано с военной (сферой) — кто платит по счетам, кто не платит. Мы субсидируем много богатых стран за счет наших вооруженных сил", — заявил Трамп, выступая со специальным посланием. По его словам, некоторые такие страны "не платят 100 центов из доллара, а иногда даже 50 центов из доллара".

В Белом доме также допустили исключения из новых пошлин для стран, продукция которых "не угрожает национальной безопасности" США. "Президент (Дональд Трамп) признает, что Канада и Мексика — особый случай, и продолжит уже идущие обсуждения с этими странами, чтобы разрешить нашу обеспокоенность", — говорится в заявлении администрации Трампа.

"Модификация или отмена пошлин будет возможна, если будут договоренности об альтернативных средствах, чтобы гарантировать, что импорт из той или иной страны больше не угрожает и не вредит нашей национальной безопасности", — добавили в Белом доме.

В частности, как отметили в Белом доме, США повысят пошлины на импорт стали и алюминия из большинства стран, если будет достигнута договоренность об их отмене для Канады и Мексики,

Трамп на прошлой неделе сообщил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Это вызвало негативную реакцию ЕС, КНР и многих других стран. Ряд экспертов и политиков предупредили о возможности "торговой войны" с постоянным повышением ввозных пошлин рядом стран. Трамп в ответ на это заявил, что торговые войны — это хорошо, и их легко выиграть.