МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что власти страны в рамках исполнительного производства по делу о "злоупотреблении монопольным положением на рынке" начали опись и арест имущества, которое принадлежит российскому "Газпрому".

Под арест, по его словам, попало имущество компаний "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины". Арестованы также ценные бумаги института "ЮжНИИГипрогаз" и "Газтранзита".

Антимонопольный комитет Украины в январе 2016 года признал "Газпром" виновным в злоупотреблении монопольным положением на рынке природного газа в стране и наложил штраф в 86 миллиардов гривен, причем за год из-за пеней сумма удвоилась. Украинские суды подтвердили законность вердикта.

В общей сложности Киев намерен получить таким образом более 171 миллиарда гривен (около 368 миллиардов рублей. — Прим. ред.).

Гройсман подчеркнул, что "Газпром" обязан выполнять недавно вынесенный вердикт Стокгольмского арбитража, а также требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов. По его словам, в нынешней ситуации украинские власти активизируют действия по взысканию денег с "Газпрома". Глава правительства дал на этот счет поручения министру юстиции Павлу Петренко.

Позднее Гройсман отметил, что в случае невыполнения решений международного арбитража ответственные ведомства изучат возможность ареста зарубежных активов российской компании.

Решение арбитража

Стокгольмский арбитраж в конце февраля взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафготаза Украины" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставку голубого топлива) российская компания должна выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.

В "Газпроме" сочли, что вердикт "нарушает баланс", и заявили, что будут защищать свои права всеми законными способами. В российской компании указали на то, что арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния экономики Украины, что в значительной степени повлияло на конечное решение.

Как позднее отметил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, компания не намерена поднимать экономику соседних стран за свой счет.

