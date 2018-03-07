Чад, Конго и Малайзия подали заявки в ОПЕК

ХЬЮСТОН, 7 мар — РИА Новости. Конго, Чад и Малайзия направили заявки на вступление в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), заявил РИА Новости министр горнорудной промышленности и углеводородов страны Габриэль Мбега Обиангу Лима.
Он добавил, что новые члены организации помогут международному сообществу "увидеть новое лицо ОПЕК".
"Азиатские страны, в том числе Индонезия, сначала вышли из ОПЕК, чтобы стать наблюдателями, а сейчас хотят вернуться. Но есть и другие, такие как Малайзия. Страны (Чад, Конго и Малайзия — ред.) уже направили заявки, мы их рассматриваем", — заключил министр.