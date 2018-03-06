Ломопереработчики предлагают квотирование экспорта лома с Дальнего Востока

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Переработчики лома и отходов черных и цветных металлов выражают опасения, что ограничение экспорта металлолома с Дальнего Востока может негативно повлиять на ситуацию с ломопереработкой в регионе.

По словам исполнительного директора отраслевой ассоциации НП НСРО "Руслом.ком" Марины Угловской, в настоящее время разработан проект постановления правительства РФ, которое может ограничить и ввести запрет на экспорт отходов и лома черных металлов сроком на 180 дней. Угловская полагает, что постановление может быть принято уже в марте этого года. Как она заявила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", проект постановления был подготовлен правительством Хабаровского края для поддержки компании "Амурметалл".

"Проект постановления не подразумевает квотирования и сформулирован таким образом, что определяет в ДФО места отгрузки из РФ отдельных категорий товаров (таможенного союза). В тексте постановления сформулировано, что этими самыми местами убытия могут быть только девять портов ДФО, но также в пояснительной записке к данному постановлению указано, что к этим портам нет железнодорожных подъездов. Фактически даже в пояснительной записке сказано, что эти порты инфраструктурно отрезаны", — сказала Угловская.

Эксперты в том числе полагают, что в результате ограничения экспорта лома могут пострадать небольшие предприятия, которые занимаются ломозаготовкой.

По словам Угловской, в пояснительной записке также говорится о том, что таможенная служба должна усилить административные меры по отношению к предприятиям, которые экспортируют цветные лома в части дополнительной проверки грузов, для чего должны быть определены дополнительные пункты досмотра. Таким образом, как считает эксперт, административная нагрузка возрастает не только на изготовителей черного лома, но и цветного тоже, "который к "Амурметаллу" не имеет никакого отношения".

В свою очередь, директор Национальной саморегулируемой организации переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов Виктор Ковшевный полагает, что необходимо добровольное квотирование лома: "например, 50% отдается на экспорт, и 50% на внутренний рынок, при этом ограничения или запрет на его экспорт не потребуются".

"Что касается объема рынка, то весь Приморский край и близлежащие регионы — Еврейский автономный округ, Камчатка, Магадан, Хабаровский край — в сумме готовы сегодня давать при эффективном ломосборе порядка 2 миллионов тонн. То есть реально при эффективной работе ломопеработчиков у нас еще остается профицит относительно текущего уровня и остается полностью экспорт на текущем уровне: если полностью обеспечить "Амурметалл", у нас еще остается минимум 300 тысяч тонн", — сказал Ковшевный.

Представитель профсоюза ломозаготовителей и ломопереработчиков Татьяна Костикова в ходе пресс-конференции также озвучила опасения по поводу того, что в случае запрета или ограничения на экспорт лома без работы могут остаться около 15 тысяч человек.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин, в свою очередь, отметил, что "в этом вопросе необходима взвешенность, и самое главное, чтобы не пострадали обычные люди, которые работают за зарплату".

В Минпромторге РФ, где, по данным участников пресс-конференции, находится на рассмотрении проект постановления, комментарий агентству получить не удалось.