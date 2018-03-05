МЭА прогнозирует рост добычи нефти в России в начале 2020-х годов

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Добыча нефти и конденсата в РФ в ближайшие несколько лет продолжит расти, но в начале 2020-х годов она может достигнуть предела и перейти к снижению на фоне санкций и ситуации с налогообложением в отрасли, считает Международное энергетическое агентство (МЭА).

МЭА отмечает, что несмотря на действие соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, в 2017 году в среднем добыча нефти и конденсата в РФ все равно достигла рекордного значения, близкого к 11 миллионам баррелей в сутки. Это позволило стране сохранить титул крупнейшего нефтедобытчика в мире. Причем рост связан с тем, что в октябре 2016 года добыча нефти в России находилась на небывало высоком уровне. В результате, даже сокращая добычу, РФ в среднем в 2017 году добывала больше, чем в предыдущем году.

"В следующие несколько лет ожидается дальнейший рост, если ограничения на добычу (по сделке ОПЕК+ — ред.) будут сняты, и состоится запуск новых проектов. Однако в начале 2020-х годов добыча, вероятно, достигнет пика, а в дальнейшем есть риск начала снижения, если российские компании не смогут обеспечить наличие технологий и финансирования, необходимых для следующего поколения проектов, а правительство не сможет предложить более обширные налоговые послабления, чтобы стимулировать инвестиции в отрасль", — пишет МЭА в своем новом ежегодном докладе по развитию рынка нефти до 2023 года (Oil 2018).

"К концу прогнозируемого периода снижение добычи нефти на выработанных месторождениях превзойдет общий рост нефтепроизводства, поскольку западные санкции, которые особенно ударили по доступу (России — ред.) к добычным технологиям, отражаются на добыче трудноизвлекаемой нефти, глубоководных проектах, арктических… При этом знаков того, что санкции в течение этого периода будут ослаблены, мало", — подчеркивают эксперты МЭА.

Реформа налогообложения российской нефтегазовой отрасли может стать решающим фактором, который бы поддержал добычу нефти в РФ в долгосрочной перспективе. В частности, МЭА упоминает завершение в России налогового маневра и переход к системе налога на добавленный доход (НДД).

"В пилотном режиме программа (НДД — ред.) должна заработать в январе 2019 года, однако это будет более размытый вариант изначально обсуждавшейся идеи. Тот факт, что масштабы программы сузились, а ее реализация задержана, а также что федеральный бюджет все еще в значительной степени зависит от доходов нефтегазовой отрасли, говорит о том, что серьезные изменения в системе налогообложения на данный момент маловероятны", — отмечает МЭА.