ФАС возбудила против МТС и "Мегафона" дела за внутрисетевой роуминг

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против МТС и "Мегафона", сообщается на сайте ведомства.

Служба проверила отчеты операторов об отмене внутрисетевого роуминга и пришла к выводу, что МТС и "Мегафон" не исполнили предписания ФАС.

Отмечается, что операторы "большой тройки" необоснованно завысили цену междугородних звонков в поездках по России. Также необоснованным в ФАС назвали введение ежесуточной платы для абонента, который покинул домашний регион.

Претензии службы, в частности, связаны с тем, что МТС продолжает требовать дополнительно 15 рублей в сутки за расширение зоны действия пакета связи за пределами домашнего региона. Кроме того, компания вводит необоснованно высокую, по мнению регулятора, плату за входящие звонки.

После рассмотрения дела служба может выдать предписание о "перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства", заявил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

Позднее в "Мегафоне" заявили, что готовы предоставить ФАС дополнительные данные по внутрисетевому роумингу. Отмечается, что цена междугородних звонков равна средней по рынку.

В августе прошлого года ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки" из-за высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге. Первоначально операторы должны были исполнить предписания ведомства до 15 декабря. Позднее этот срок продлили до конца января для трех операторов ("Мегафон", МТС, "Вымплеком") и до мая для Tele2.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг позволяет общаться за пределами домашнего региона за отдельную плату. Национальный роуминг нужен, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.