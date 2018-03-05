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Экономика

Минкомсвязи предлагает регионам развивать экспорт через почту

07:3005.03.2018
(обновлено: 07:34 05.03.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПочта России. Архивное фотоПочта России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

НОВОСИБИРСК, 5 мар – РИА Новости. Минкомсвязь РФ предлагает российским регионам поддержать и, возможно, простимулировать развитие рынка экспортных почтовых отправлений, что будет способствовать экономическому росту, сообщил в понедельник на совещании в Новосибирске глава министерства Николай Никифоров.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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"Почта постепенно уходит просто от доставки писем и становится настоящей товаропроводящей сетью. Только международные посылки за последние пять лет, количество, обрабатываемое в день, увеличилось с 80 тысяч до 1 миллиона. В основном, это международные посылки, чаще всего из Китая. Очень важно посмотреть, каким образом ваш регион в рамках программы развития предпринимательства и малого бизнеса сможет развивать экспортные направления", — сказал министр.

Он считает, что Россия в целом в этом направлении пока недорабатывает и имеет серьезный потенциал для развития.

"Раз мы принимаем 1 миллион посылок извне, то тот же самый миллион посылок можем отправлять на экспорт, и для этого созданы все условия. Посылка из любого сельского населенного пункта может быть доставлена по всей планете в разумные сроки и по приемлемой цене. Это наше конкурентное преимущество. Наш предприниматель, особенно на селе, еще не знает, как оформить свой товар, разместить в сети. Сейчас все это можно делать очень удобно", — сказал Никифоров.

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Он считает возможным предусмотреть определенные гранты, провести конкурсы на господдержку среди муниципальных образований по этой теме.

"Для вас есть потенциал по товарному экспорту для совершенно реального экономического роста. Это живые деньги, которые пойдут в районы, это рабочие места. Это большая тема, которая позволяет взглянуть на "Почту России" совершено с другого ракурса", — отметил Никифоров.

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
natasha.alimova
Хорошие деньги гребет почта России,расценки сильно завышены.На почтовых отделениях нет даже бумаги крафт,а зачем- она же бесплатная и составляющая услуги.Зато по огромным ценам предлагают картонные ящики.
07:34
05.03.2018
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Павел Петров
Почта России - это самое отсталое гос.предприятие из всех, что я знаю. Только высокое начальство получает деньги и премии, а большинство работников просто нищета!! Почтой пользуются только из-за того, что вариантов других нет. Особенно людям в отделенной местности. В больших городах ПР вообще мало кто пользуется, сроки доставки просто поражают! В соседний дом письмо идёт месяц!!!! Позорище.
07:47
05.03.2018
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