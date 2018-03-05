Минкомсвязи предлагает регионам развивать экспорт через почту

НОВОСИБИРСК, 5 мар – РИА Новости. Минкомсвязь РФ предлагает российским регионам поддержать и, возможно, простимулировать развитие рынка экспортных почтовых отправлений, что будет способствовать экономическому росту, сообщил в понедельник на совещании в Новосибирске глава министерства Николай Никифоров.

"Почта постепенно уходит просто от доставки писем и становится настоящей товаропроводящей сетью. Только международные посылки за последние пять лет, количество, обрабатываемое в день, увеличилось с 80 тысяч до 1 миллиона. В основном, это международные посылки, чаще всего из Китая. Очень важно посмотреть, каким образом ваш регион в рамках программы развития предпринимательства и малого бизнеса сможет развивать экспортные направления", — сказал министр.

Он считает, что Россия в целом в этом направлении пока недорабатывает и имеет серьезный потенциал для развития.

"Раз мы принимаем 1 миллион посылок извне, то тот же самый миллион посылок можем отправлять на экспорт, и для этого созданы все условия. Посылка из любого сельского населенного пункта может быть доставлена по всей планете в разумные сроки и по приемлемой цене. Это наше конкурентное преимущество. Наш предприниматель, особенно на селе, еще не знает, как оформить свой товар, разместить в сети. Сейчас все это можно делать очень удобно", — сказал Никифоров.

Он считает возможным предусмотреть определенные гранты, провести конкурсы на господдержку среди муниципальных образований по этой теме.

"Для вас есть потенциал по товарному экспорту для совершенно реального экономического роста. Это живые деньги, которые пойдут в районы, это рабочие места. Это большая тема, которая позволяет взглянуть на "Почту России" совершено с другого ракурса", — отметил Никифоров.