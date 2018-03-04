МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россия поставит сжиженный природный газ (СПГ) с проекта "Ямал-СПГ" компании НОВАТЭК в Великобританию на фоне прихода в Европу шторма "Эмма". Об этом сообщает издание Financial Times.

Российский СПГ в Британию доставит Royal Dutch Shell, сказали газете два источника, знакомые с ситуацией. На этих выходных в Бискайском заливе судно Shell перекачает груз с российского ледокола, транспортирующего СПГ. Шестого марта компания доставит газ в регазификационный терминал в Милфонд Хэйвен, откуда его отправят потребителям.

Как отмечает газета, и компания "Новатэк", являющаяся основным владельцем завода "Ямал-СПГ", и Royal Dutch Shell отказались комментировать эту информацию.

28 декабря 2017 года Великобритания приняла первую партию сжиженного природного газа из России, также произведенного на заводе "Ямал-СПГ". Ее доставил в британский порт на острове Грейн ледокольный газовоз Christophe de Margerie.

Европа, как ранее отмечал Bloomberg , вынуждена из-за аномальных холодов закупать природный газ в рекордных объемах.

"Европа и, в особенности, Великобритания, все больше зависят от России в удовлетворении своих энергетических потребностей", — указывает агентство.

В статье говорится, что другие страны пока не способы конкурировать с Россией в этом вопросе. В частности, Норвегия, занимающая второе место по объемам поставок в Европу, на фоне повышенного спроса сократила подачу газа из-за технических проблем.